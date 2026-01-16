Fuvest abre prazo para mudar cursos da USP via Enem

E EuEstudante

Lista de convocados será divulgada em 23 de janeiro - (crédito: Divulgação)

*Alice Meira — Os inscritos para o Enem-USP 2026, processo seletivo que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingresso em cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), poderão realizar alterações nas opções de curso. Entre 12h de 20 de janeiro até 12h de 21 de janeiro, os candidatos poderão fazer as mudanças dentro da Área do Candidato, no site da Fuvest.

A área do conhecimento, que os inscritos selecionam no momento da inscrição, não poderá ser alterada. As 1.500 vagas oferecidas pelo Enem-USP 2025 são divididas, com 684 delas destinadas à ampla concorrência (AC); 512 para estudantes EP (egressos de escolas públicas) e quatro para estudantes PPI (pretos, pardos e indígenas).

A Fundação Universitária para Vestibular (Fuvest), responsável pela aplicação da prova, divulgará a lista de convocados em 1ª chamada regular no seu site em 23 de janeiro. Serão realizadas três chamadas regulares, seguidas das convocações da lista de espera, destinada ao preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas.

*Estagiária sob supervisão de Ana de Sá