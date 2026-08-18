Ciência no cinema: 10 filmes para aprender e se dar bem no Enem

Correio Braziliense

Para o professor Moises Sky, "Interestelar" é um recurso valioso para compreender temas de universo cobrados no Enem e vestibulares - (crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures)

Resolver exercícios e memorizar fórmulas faz parte da preparação para o Enem. Filmes, no entanto, também podem ser aliados importantes, pois ajudam a visualizar conceitos científicos e a relacioná-los com situações reais. Além de ampliar o repertório cultural, as produções permitem compreender fenômenos físicos, químicos e biológicos de forma mais dinâmica.

Segundo Moises Sky, professor de Física do Colégio Positivo, em Londrina (PR), o cinema desperta a curiosidade e aproxima conteúdos complexos do cotidiano. “Muitos filmes apresentam conceitos científicos que aparecem nos vestibulares e no Enem. Mesmo quando há elementos de ficção, eles podem servir como ponto de partida para discutir temas relevantes”, explica.

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Magno Antonichen, professor de Química do Colégio Positivo Master, em Ponta Grossa (PR), destaca que obras sobre descobertas científicas e exploração espacial ajudam a entender a aplicação prática dos conteúdos. “O mais importante é assistir de forma ativa, identificando os conceitos envolvidos”, orienta.

Para Daniel de Abreu Rossetto, professor de Física do Santo Ivo International School, em São Paulo, os filmes transformam conteúdos difíceis em experiências memoráveis. “Quando o estudante associa um conceito a uma narrativa marcante, ele tende a lembrar dele com mais facilidade durante as provas”, afirma.

Filmes recomendados para quem vai prestar o Enem

1. "Alien: O Oitavo Passageiro" (1979)

O clássico aborda conceitos sobre espaço, vácuo e propagação do som, além de permitir reflexões sobre biologia e adaptação de seres vivos. Onde assistir: Disney+, HBO Max e Prime Video.

2. "Matrix" (1999)

A obra permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade. Moises Sky aponta que o filme pode ser relacionado a conteúdos de Filosofia, ampliando o repertório para a redação. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix.

3. "Einstein e Eddington" (2008)

O drama retrata a parceria entre Albert Einstein e Arthur Eddington para comprovar a Teoria da Relatividade Geral. Segundo Daniel Rossetto, o filme auxilia na compreensão da curvatura do espaço-tempo e dos efeitos da gravidade na luz. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

4. "Interestelar" (2014)

A produção aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo e buracos de minhoca. Para Moises Sky, o filme ajuda a entender temas frequentes em vestibulares sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

5. "Perdido em Marte" (2015)

A trama mostra a aplicação prática de reações químicas, produção de água e estequiometria. Para Magno Antonichen, a obra demonstra como a ciência soluciona problemas reais. Onde assistir: Disney+.

6. "O Homem que Viu o Infinito" (2015)

Baseado na história do matemático Srinivasa Ramanujan, o filme explora raciocínio lógico e análise combinatória, além de estimular reflexões sobre xenofobia. Onde assistir: Prime Video.

7. "Horizonte Profundo: Desastre no Golfo" (2016)

A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica e impactos ambientais. Magno Antonichen ressalta que a obra é relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade. Onde assistir: Prime Video.

8. "As Leis da Termodinâmica" (2018)

A comédia espanhola transforma as Leis da Termodinâmica em situações do cotidiano, ajudando a entender conceitos como equilíbrio térmico, entropia e zero absoluto de forma leve. Onde assistir: Netflix.

9. "Radioactive" (2019)

Inspirado na trajetória de Marie Curie, o filme aborda radioatividade, estrutura atômica e o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video.

10. "O Menino que Descobriu o Vento" (2019)

A história real é uma oportunidade para visualizar a transformação de energia e a sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática e escassez hídrica. Onde assistir: Netflix.

Cinema como ferramenta de aprendizagem

Para os professores, os filmes devem ser usados como complemento aos estudos, não como substitutos. O ideal é que os estudantes assistam com olhar crítico, registrando observações e relacionando as narrativas aos temas de sala de aula.

“Os filmes ajudam a despertar o interesse e facilitam a compreensão de conceitos abstratos. Quando associados ao estudo teórico, tornam a aprendizagem mais significativa e contribuem para um repertório mais amplo”, ressaltam os três professores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.