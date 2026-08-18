Ciência no cinema: 10 filmes para aprender e se dar bem no Enem

Resolver exercícios e memorizar fórmulas faz parte da preparação para o Enem. Filmes, no entanto, também podem ser aliados importantes, pois ajudam a visualizar conceitos científicos e a relacioná-los com situações reais. Além de ampliar o repertório cultural, as produções permitem compreender fenômenos físicos, químicos e biológicos de forma mais dinâmica.
Segundo Moises Sky, professor de Física do Colégio Positivo, em Londrina (PR), o cinema desperta a curiosidade e aproxima conteúdos complexos do cotidiano. “Muitos filmes apresentam conceitos científicos que aparecem nos vestibulares e no Enem. Mesmo quando há elementos de ficção, eles podem servir como ponto de partida para discutir temas relevantes”, explica.
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Dia do cinema brasileiro: 10 filmes para ampliar seu repertório sociocultural
Magno Antonichen, professor de Química do Colégio Positivo Master, em Ponta Grossa (PR), destaca que obras sobre descobertas científicas e exploração espacial ajudam a entender a aplicação prática dos conteúdos. “O mais importante é assistir de forma ativa, identificando os conceitos envolvidos”, orienta.
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Para Daniel de Abreu Rossetto, professor de Física do Santo Ivo International School, em São Paulo, os filmes transformam conteúdos difíceis em experiências memoráveis. “Quando o estudante associa um conceito a uma narrativa marcante, ele tende a lembrar dele com mais facilidade durante as provas”, afirma.
Filmes recomendados para quem vai prestar o Enem
1. "Alien: O Oitavo Passageiro" (1979)
O clássico aborda conceitos sobre espaço, vácuo e propagação do som, além de permitir reflexões sobre biologia e adaptação de seres vivos. Onde assistir: Disney+, HBO Max e Prime Video.
2. "Matrix" (1999)
A obra permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade. Moises Sky aponta que o filme pode ser relacionado a conteúdos de Filosofia, ampliando o repertório para a redação. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix.
3. "Einstein e Eddington" (2008)
O drama retrata a parceria entre Albert Einstein e Arthur Eddington para comprovar a Teoria da Relatividade Geral. Segundo Daniel Rossetto, o filme auxilia na compreensão da curvatura do espaço-tempo e dos efeitos da gravidade na luz. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.
4. "Interestelar" (2014)
A produção aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo e buracos de minhoca. Para Moises Sky, o filme ajuda a entender temas frequentes em vestibulares sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.
5. "Perdido em Marte" (2015)
A trama mostra a aplicação prática de reações químicas, produção de água e estequiometria. Para Magno Antonichen, a obra demonstra como a ciência soluciona problemas reais. Onde assistir: Disney+.
6. "O Homem que Viu o Infinito" (2015)
Baseado na história do matemático Srinivasa Ramanujan, o filme explora raciocínio lógico e análise combinatória, além de estimular reflexões sobre xenofobia. Onde assistir: Prime Video.
7. "Horizonte Profundo: Desastre no Golfo" (2016)
A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica e impactos ambientais. Magno Antonichen ressalta que a obra é relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade. Onde assistir: Prime Video.
8. "As Leis da Termodinâmica" (2018)
A comédia espanhola transforma as Leis da Termodinâmica em situações do cotidiano, ajudando a entender conceitos como equilíbrio térmico, entropia e zero absoluto de forma leve. Onde assistir: Netflix.
9. "Radioactive" (2019)
Inspirado na trajetória de Marie Curie, o filme aborda radioatividade, estrutura atômica e o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video.
10. "O Menino que Descobriu o Vento" (2019)
A história real é uma oportunidade para visualizar a transformação de energia e a sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática e escassez hídrica. Onde assistir: Netflix.
Cinema como ferramenta de aprendizagem
Para os professores, os filmes devem ser usados como complemento aos estudos, não como substitutos. O ideal é que os estudantes assistam com olhar crítico, registrando observações e relacionando as narrativas aos temas de sala de aula.
“Os filmes ajudam a despertar o interesse e facilitam a compreensão de conceitos abstratos. Quando associados ao estudo teórico, tornam a aprendizagem mais significativa e contribuem para um repertório mais amplo”, ressaltam os três professores.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.