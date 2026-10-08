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Enem 2026: prazo para escolher língua estrangeira e preencher questionário termina em 18 de outubro

Quem descumprir a data ficará impedido de consultar o local de realização das provas

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Correio Braziliense
postado em 08/10/2026 18:44 / atualizado em 08/10/2026 19:21
- (crédito: Luis Fortes/MEC)
- (crédito: Luis Fortes/MEC)

Os estudantes do ensino médio que tiveram a inscrição realizada para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos ao calendário. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estipulou o dia 18 de outubro como prazo limite para a escolha da língua estrangeira e para o preenchimento do questionário socioeconômico obrigatório.

A medida visa garantir que todos os candidatos que estão concluindo a educação básica regular tenham seus dados validados e suas preferências de prova registradas corretamente no sistema.

Escolha do idioma e preenchimento obrigatório

De acordo com as diretrizes divulgadas, o estudante deve optar formalmente entre Inglês ou Espanhol como o idioma para a prova de Língua Estrangeira. Caso o candidato não realize a indicação dentro do prazo, o sistema fará uma seleção automática pela Língua Inglesa.

Além da escolha do idioma, a conclusão do questionário socioeconômico é um passo essencial neste período. O Inep alerta que os estudantes que não preencherem o documento até  18 de outubro sofrerão sanções no sistema, ficando impedidos de visualizar o local de prova quando as consultas forem liberadas.

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