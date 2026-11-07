Brincadeiras e desafios na preparação de estudantes para o Enem

Maria Eduarda Lavocat

Corujão Lúdico no Colégio Galois em preparação para o Enem 2026 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Em clima de descontração, com direito a pijamas, brincadeiras e desafios, os alunos da 3ª série do ensino médio do Colégio Galois passaram quatro horas revisando conteúdos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que começa neste domingo (8/11). A iniciativa, batizada de Corujão Galois, é voltada aos estudantes do último ano e combina a revisão de conteúdos acadêmicos com atividades de fortalecimento socioemocional para preparar os jovens para a prova.

Nesta sexta-feira (6/11), o Corujão Lúdico promoveu atividades nas áreas de linguagens e ciências humanas. Com uma proposta descontraída, que valoriza a integração e o acolhimento, os estudantes foram convidados a vestir pijamas e participar de desafios e brincadeiras para revisar os conteúdos de maneira criativa.

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O aluno da 3ª série João Vitor Pereira Jordão, 18, destacou a importância do Corujão do Enem para equilibrar a preparação acadêmica e emocional dos candidatos. Para ele, a atividade ajuda a aliviar a pressão que antecede o exame, sem deixar de lado a revisão dos conteúdos. "Estou bastante animado porque eles fazem essa revisão como uma atividade pedagógica, mas também para tirar a pressão da gente. É um momento em que encontramos os amigos, conversamos sobre as profissões que queremos seguir e ainda revisamos os conteúdos. Então, contempla tanto o lado pedagógico quanto o emocional", avaliou o estudante, que quer fazer medicina e está seguro em relação ao exame.

Letícia Monteiro, de 18 anos, estudante da 3ª série do ensino médio, participou do evento com a expectativa de aproveitar um dos últimos momentos de confraternização com os colegas antes do fim da educação básica. “Estou achando muito legal, porque é o meu último ano do ensino médio. É o último Corujão de que vou participar e um dos últimos momentos para estar com meus amigos antes do vestibular”, disse.

A estudante pretende cursar direito. Ela está confiante para o Enem e atribui a preparação ao trabalho desenvolvido pela escola desde o primeiro ano.













Preparação

Patrícia Belezia, vice-diretora do Colégio Galois, explicou que a iniciativa faz parte do calendário anual da instituição e é realizada na sexta-feira que antecede o primeiro dia de provas do Enem. A proposta é preparar os estudantes de maneira lúdica, conciliando a revisão de conteúdos com momentos de descontração para aliviar a ansiedade antes do exame. "É um momento em que eles podem revisar alguns conteúdos para a prova de domingo, de linguagens e ciências humanas, encontrar os colegas e aliviar um pouco o estresse e a tensão. Também conversamos sobre possíveis temas de redação, que, por vezes, são o grande motivo de ansiedade nesse primeiro dia de prova", destacou.

Na programação deste ano, os estudantes foram convidados a participar da primeira noite vestidos de pijama. Na segunda noite, 13 de novembro, será a vez do Corujão Estratégico e a proposta é que compareçam fantasiados.

Durante a atividade, os alunos são divididos em equipes e participam de uma competição com perguntas baseadas em questões de edições anteriores do Enem e em conteúdos que podem ser cobrados na prova. As respostas corretas garantem pontos aos grupos, que disputam uma caixa de brindes com cortesias de cinema, chocolates e outros presentes.

Saeb



Com mais de 5 milhões de inscritos em todo o país e 82.269 no DF, o Enem 2026 terá, no primeiro dia, cinco horas e meia de duração. Os participantes deverão responder a 90 questões de linguagem (português, inglês ou espanhol, literatura e artes) e ciências humanas (história, filosofia, sociologia e geografia), além de elaborar uma redação.

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Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A prova começa às 13h30.

A edição deste ano também traz uma mudança, com a integração do Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o desempenho dos estudantes passa a contribuir também para o monitoramento da qualidade do ensino médio, além de continuar sendo utilizado como forma de ingresso no ensino superior.

Transporte

A recomendação é que os candidatos cheguem com antecedência aos locais de prova para evitar imprevistos. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, e as 13h30 a prova terá inicio. Por isso, além de confirmar o endereço, é importante considerar o trânsito e possíveis imprevistos no deslocamento. A recomendação é chegar com antecedência suficiente para realizar os procedimentos de identificação sem comprometer a participação.

Para facilitar o deslocamento dos participantes, o transporte público terá reforço nos dois dias de aplicação do exame. Nos dois domingos, os ônibus circularão com a tabela habitual de dias não úteis, mas haverá intensificação do atendimento nos horários de maior movimento. Na ida, o reforço será das 10h às 13h30. Na volta, as viagens adicionais ocorrerão das 18h30 às 21h30 neste domingo e das 18h às 21h em 15 de novembro. Novas viagens poderão ser disponibilizadas conforme a demanda.

O embarque nos ônibus, no Bus Rapid Transit (BRT) e no metrô será gratuito por meio do programa Vai de Graça, válido para toda a população, da meia-noite às 23h59 nos dois dias de prova. Segundo a secretária de Transporte e Mobilidade, Sandra Holanda, a expectativa é atender aos 82.165 candidatos inscritos no Distrito Federal.

O Metrô-DF funcionará normalmente nos dois domingos, das 7h às 21h30, com a frota prevista para os dias de domingo. Caso a demanda de passageiros ultrapasse a estimativa, a empresa poderá disponibilizar trens adicionais. Os horários podem ser consultados pelo aplicativo do Metrô-DF ou nos painéis das estações.

O segundo dia de aplicação do exame, em 15 de novembro, coincide com o feriado da Proclamação da República. Apesar disso, o funcionamento do metrô será mantido no horário habitual, das 7h às 21h30.

O que levar

Antes de sair de casa, os candidatos devem conferir se estão com todos os itens necessários para realizar a prova. O documento oficial de identificação com foto é indispensável para ter acesso à sala, considerando que as versões digitais devem ser apresentadas exclusivamente pelos aplicativos oficiais aceitos pelo exame.

Outro item obrigatório é a caneta esferográfica preta, que deve ter tinta preta e corpo transparente. Esse é o único modelo permitido para preencher o cartão-resposta e escrever a redação. Embora não seja obrigatório, o Cartão de Confirmação de Inscrição também é recomendado, pois facilita a consulta ao endereço e aos dados da inscrição.

Os participantes também podem levar água e lanches para consumir durante a prova. Os alimentos e as bebidas poderão ser vistoriados pelos fiscais durante a aplicação do exame e deverão estar em embalagens transparentes. Já quem precisar comprovar o comparecimento deve emitir a Declaração de Comparecimento pela Página do Participante e levá-la impressa para assinatura do responsável pela aplicação.

Além dos itens permitidos, é importante ficar atento aos objetos proibidos. Celulares, tablets, relógios, fones de ouvido, calculadoras e outros dispositivos eletrônicos não podem ser utilizados durante a prova. A restrição também se aplica a livros, anotações, materiais de consulta, lápis, borrachas e lapiseiras.

Antes de sair de casa

Conferir o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição.

Verificar o endereço e planejar o trajeto com antecedência.

Levar documento oficial de identificação com foto.

Levar mais de uma caneta esferográfica preta, de material transparente.

Organizar água e lanche, se desejar em embalagens transparentes e sem rótulo.

Levar declaração de Comparecimento impressa, caso precise comprovar presença. Ela deve ser apresentada ao aplicador para assinatura.

Cartão de Confirmação de Inscrição (não é obrigatório levar, mas é recomendado).

Horários da prova

Portões abrem às 12h.

Portões fecham às 13h.

Prova começa às 13h30.

Todos os horários seguem o horário oficial de Brasília.

O que não pode levar ou utilizar

Celular, tablet, relógio ou qualquer aparelho eletrônico.

Fones de ouvido ou equipamentos de comunicação.

Calculadora.

Livros, anotações ou materiais de consulta.

Lápis, borracha e lapiseira.

Qualquer outro material não permitido pelo edital.

Como será a prova

8 de novembro: 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.

15 de novembro: questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Conferir as orientações do cartão-resposta e da redação durante a aplicação.



