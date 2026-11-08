Começa o Enem 2026! Correio divulgará gabarito extraoficial neste domingo

Raphaela Peixoto

A prova terá duração de cinco horas e meia, com encerramento previsto para as 19h, no horário de Brasília. Os participantes deverão permanecer na sala de aplicação até, pelo menos, as 15h30 - (crédito: Reprodução/Enem)

O Correio divulgará, a partir das 19h deste domingo (16/11), o gabarito extraoficial das questões do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As respostas serão elaboradas por professores e especialistas da Bernoulli Educação, que vão analisar as 90 questões da primeira prova.

Neste domingo (8), os candidatos fazem a redação e respondem às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, que abrangem língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, educação física, artes e tecnologias da informação e comunicação. Também serão cobrados conteúdos de ciências humanas e suas tecnologias, como geografia, história, filosofia e sociologia.

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A prova terá duração de cinco horas e meia, com encerramento previsto para as 19h, no horário de Brasília. Os participantes deverão permanecer na sala de aplicação até, pelo menos, as 15h30. Já a saída com o caderno de questões será permitida somente a partir das 18h30, quando o candidato deixar definitivamente o local de prova.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. Após esse horário, não será permitida a entrada de participantes. O início do exame está previsto para as 13h30.

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Ao todo, 5.051.345 pessoas tiveram a inscrição confirmada para o Enem 2026. O número é o maior desde 2020, quando quase 5,8 milhões de candidatos se inscreveram no exame. No Distrito Federal, são 82,2 mil inscritos. Desse total, 42,1 mil tiveram direito à inscrição gratuita, enquanto 40,1 mil são pagantes.