AS Amanda S. Feitoza

A nota final do Enem 2025 será divulgada apenas em janeiro de 2025 - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil )

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) irá divulgar, na tarde desta quinta-feira (13/11), o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Pela primeira vez, o Inep optou por divulgar os gabaritos oficiais em duas datas diferentes. Até 2024, todas as respostas corretas eram publicadas simultaneamente, apenas alguns dias após o segundo domingo de provas.

Agora, o objetivo é oferecer maior transparência e agilidade para os estudantes que desejam conferir o desempenho parcial antes da conclusão do exame.

Os gabaritos oficiais estarão disponíveis no Portal do Inep, na seção dedicada ao Enem 2025. Basta selecionar o tipo de prova (amarela, azul, branca ou rosa) e verificar as respostas correspondentes.

No último domingo (9/11), os participantes responderam a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborarem a redação. No próximo domingo (16/11), os candidatos retornam às salas para resolver as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Notas só em janeiro

Apesar de o gabarito permitir uma estimativa da quantidade de acertos, a nota final do Enem 2025 será divulgada apenas em janeiro de 2025.

Após a divulgação do gabarito desta quinta, o próximo foco dos candidatos é o segundo dia de prova, que ocorre no domingo. O resultado final — incluindo as notas individuais — será publicado no início de 2025, e servirá de base para o Sisu, Prouni e Fies, principais programas de acesso ao ensino superior público e privado do país.