Portões do segundo dia do Enem fecham sem atrasados no Ceub da Asa Norte

Os portões do Centro Universitário de Brasília (Ceub), na Asa Norte, foram fechados pontualmente às 13h deste domingo (15/11), para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A entrada dos candidatos ocorreu sem registro de atrasos no local, e a aplicação começou conforme o horário previsto.
Os estudantes chegaram ao local desde o início da tarde, muitos acompanhados de familiares e sob chuva. Com o fechamento dos portões, os candidatos que conseguiram entrar iniciaram a última etapa do exame, que neste domingo reúne questões de Matemática e Ciências da Natureza.
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Ao todo, os participantes terão de responder a 90 questões, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, área que abrange conteúdos de Biologia, Física e Química.
A aplicação termina às 18h30, e o segundo dia encerra a participação dos estudantes nesta edição do Enem, principal porta de entrada para o ensino superior no país.
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