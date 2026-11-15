Portões do segundo dia do Enem fecham sem atrasados no Ceub da Asa Norte

DC Davi Cruz

Portões do segundo dia Enem fecham sem atrasados no Ceub da Asa Norte - (crédito: Minervino Junior/C.B/D.A Press)

Os portões do Centro Universitário de Brasília (Ceub), na Asa Norte, foram fechados pontualmente às 13h deste domingo (15/11), para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A entrada dos candidatos ocorreu sem registro de atrasos no local, e a aplicação começou conforme o horário previsto.

Os estudantes chegaram ao local desde o início da tarde, muitos acompanhados de familiares e sob chuva. Com o fechamento dos portões, os candidatos que conseguiram entrar iniciaram a última etapa do exame, que neste domingo reúne questões de Matemática e Ciências da Natureza.

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Ao todo, os participantes terão de responder a 90 questões, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, área que abrange conteúdos de Biologia, Física e Química.

A aplicação termina às 18h30, e o segundo dia encerra a participação dos estudantes nesta edição do Enem, principal porta de entrada para o ensino superior no país.