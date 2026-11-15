Candidatos chegam para o segundo dia do Enem sob chuva na Asa Norte

A chuva marcou a chegada dos candidatos ao segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (15/11), na Asa Norte, em Brasília. No Centro Universitário de Brasília (Ceub), os portões foram abertos pontualmente ao meio-dia, e os estudantes começaram a entrar no local de aplicação sob o tempo fechado. A movimentação foi marcada pela expectativa em torno da última etapa do exame, que reúne questões de Matemática e Ciências da Natureza.
Entre os candidatos estava Sarah Bessa, de 16 anos, estudante que participa do Enem como treineira pela segunda vez. Ela contou que já havia feito a prova no 9º ano e na 1ª série do ensino médio. Neste ano, voltou a testar os conhecimentos antes de encarar o exame para valer, no próximo ano. A estudante chegou ao local sob chuva e brincou com a situação. "Espero que seja um bom sinal, porque eu vou chegar na sala toda uma molhada. Mas acontece", comentou com riso.
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Sarah pretende cursar Direito, mas também considera a possibilidade de seguir na área de Ciências Políticas. Sobre o primeiro dia de provas, avaliou que teve um desempenho melhor nas questões de Ciências Humanas e demonstrou mais preocupação com a etapa deste domingo.
A preparação para o exame ocorreu, principalmente, por meio das atividades oferecidas pelo colégio. Segundo Sarah, a escola disponibilizou aulas preparatórias voltadas aos estudantes da 3ª série, mas também permitiu que alunos do 2º ano participassem. Ela aproveitou o material para revisar conteúdos e fazer anotações.
O estudante Guilherme Menezes, que está no 3º ano do ensino médio, também chegou ao Ceub para fazer a prova. Diferentemente de Sarah, ele encara o exame para valer e tem como principal objetivo conquistar uma vaga no curso de Psicologia da Universidade de Brasília (UnB).
Para chegar preparado à segunda etapa, Guilherme contou com o apoio da escola, que promoveu uma semana de revisões e aulões direcionados ao conteúdo do Enem. Além disso, recorreu a videoaulas e à resolução de questões para reforçar os conhecimentos. "Essa última semana eles passaram uma revisão muito boa, com os aulões focados com as questões do Enem. Estou com boas expectativas", relatou.
Apesar de se identificar mais com a área de Humanas, o estudante afirmou que também dedicou tempo à preparação para as provas deste domingo, com exercícios de Matemática, revisão de conceitos e fórmulas. Caso não consiga a aprovação na UnB, ele considera estudar no próprio Ceub, onde também realizou o vestibular para tentar conseguir uma bolsa de estudos.
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