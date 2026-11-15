Enem 2026: tudo o que você precisa saber para o segundo dia de provas

Correio Braziliense

Segundo dia do Enem 2026 foca em ciências da natureza e matemática, exigindo atenção às instruções das provas - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ocorre neste domingo (15/11). Os participantes responderão a 90 questões objetivas, divididas igualmente entre matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

A aplicação segue o horário de Brasília. Os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h. As provas têm início às 13h30 e se encerram às 18h30. Não é permitida a entrada de estudantes após o fechamento dos portões.

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O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas após o início. Os candidatos podem sair com o Caderno de Questões somente nos últimos 30 minutos de prova, a partir das 18h. Inscritos com tempo adicional aprovado têm 60 minutos extras, enquanto o recurso de videoprova em Libras garante 120 minutos a mais.

Documentos e regras da sala

Para ingressar no local, o participante deve apresentar documento de identificação original com foto. São aceitos RG, CNH física, passaporte e carteira de trabalho impressa emitida após 27 de janeiro de 1997. As versões digitais de CIN, e-Título, CNH e RG Digital também são aceitas por meio de aplicativos oficiais ou da plataforma Gov.br.

O preenchimento do Cartão-Resposta exige exclusivamente caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Aparelhos eletrônicos devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos lacrado sob a carteira. Itens de chapelaria, óculos escuros e materiais de papelaria não transparentes também precisam ficar guardados na embalagem.

Reaplicação e utilização das notas

Participantes afetados por problemas logísticos, desastres climáticos ou doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação do exame. As solicitações devem ser registradas entre 16 e 20 de novembro, na Página do Participante, com envio de comprovantes para análise do Inep.

A nova aplicação ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro, apenas para as etapas que foram prejudicadas. As notas finais do exame viabilizam a disputa por vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (ProUni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.