Enem: no domingo (15), portões fecham às 13h e prova dura cinco horas

JP João Pedro de Lara Resende

A aplicação da prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Os participantes têm cinco horas, 30 minutos a menos do que no primeiro dia, porque não há redação - (crédito: EdiCase)

O segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será neste domingo (15), com provas de matemática e ciências da natureza, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília, e o edital do exame, o regulamento publicado pelo Instituto, proíbe a entrada de quem chegar após o fechamento. O Inep informou que local de prova, documentos exigidos e regras gerais são os mesmos do primeiro dia.

A aplicação da prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Os participantes têm cinco horas, 30 minutos a menos do que no primeiro dia, porque não há redação. São 90 questões de múltipla escolha: 45 de ciências da natureza, que reúne química, física e biologia, e 45 de matemática. O tempo é contado a partir da autorização do chefe de sala, e quem tem tempo adicional aprovado termina às 19h30.

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O primeiro dia, em 8 de novembro, teve 68% de presença e 32% de ausência entre mais de 5 milhões de inscrições confirmadas, segundo o balanço preliminar do Inep. Em 2025, a ausência foi de 27%. De acordo com o instituto, o exame foi aplicado em 1.901 municípios, com 14.868 locais de prova, sem ocorrências significativas. A redação teve como tema A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

Até as 13h, na porta da sala

De acordo com o edital, o horário-limite das 13h vale também para a porta da sala: o participante deve estar nela para a identificação e aguardar lá dentro, das 13h às 13h30, a autorização do chefe de sala, a quem cabe liberar o início das provas. A ida ao banheiro a partir das 13h só é permitida com acompanhamento de um fiscal.

É preciso apresentar documento oficial, original e com foto, que pode ser digital, desde que aberto no aplicativo oficial ou no Gov.br. Cópias, mesmo autenticadas, não são aceitas. Quem esquecer o documento deve esperar fora do local de provas até recebê-lo, e isso precisa ocorrer antes de os portões fecharem. A lista dos documentos válidos está no quadro.

Para responder à prova, é permitido apenas caneta esferográfica de tinta preta, de material transparente. Segundo o instituto, só serão corrigidos cartões-resposta sem emendas ou rasuras e preenchidos com essa caneta, porque a leitura é óptica. O que for anotado no caderno de questões e no rascunho não é corrigido, prevê o edital.

Na sala, regras de eliminação e saída

Antes de entrar, o participante guarda celular, relógio e demais aparelhos eletrônicos, desligados, no envelope porta-objetos, entregue pelo chefe de sala. O envelope fica lacrado, identificado e debaixo da carteira até a saída definitiva do local de provas, informou o Inep. Boné, óculos escuros, calculadora, lápis, borracha, régua e corretivo também vão para o envelope lacrado.

O edital prevê a eliminação do participante cujo aparelho eletrônico emitir qualquer som, mesmo guardado no envelope, e de quem registrar ou divulgar a prova, por imagem, vídeo ou som, comunicar-se com quem não seja da equipe de aplicação a partir das 13h ou recusar a revista com detector de metais, que pode ocorrer a qualquer momento. Lanche e medicamentos podem ser levados e passam por vistoria do chefe de sala. No primeiro dia, 4.359 participantes foram eliminados, em total preliminar do Inep.

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O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas, e a lista de presença só pode ser assinada após esse prazo. Levar o caderno de questões e o rascunho só é permitido a quem sair em definitivo nos últimos 30 minutos de prova. Ao deixar a sala, o participante entrega o cartão-resposta ao chefe de sala. Quem alegar indisposição e não concluir as provas não pode voltar à sala nem pedir reaplicação.

Quem faltou no primeiro dia pode fazer o segundo

Quem faltou em 8 de novembro pode fazer o segundo dia, mas a ausência, por si só, não garante o direito à reaplicação. O edital limita o pedido a prejuízo comprovado por problemas logísticos ou a doenças infectocontagiosas listadas. Entre os problemas logísticos estão desastres naturais que comprometam a infraestrutura do local de prova e falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade pela ausência de luz natural. A lista de doenças inclui covid-19, sarampo, varicela, influenza humana A e B e tuberculose.

Quem estiver com uma dessas doenças na semana anterior à prova não deve comparecer. O pedido exige documento legível, em PDF, PNG ou JPG de até 2 MB, com nome completo, diagnóstico ou código da Classificação Internacional de Doenças (CID), assinatura e registro do profissional e a data do atendimento, que deve contemplar o dia de aplicação, segundo o edital. Nos casos de problema logístico, o Inep avalia as informações junto à instituição contratada para aplicar o exame.

Quem teve problema logístico no primeiro dia deve ir normalmente ao segundo e pode pedir reaplicação só do primeiro. O pedido é feito exclusivamente pela Página do Participante, sistema online do Inep para consultar inscrição, local de prova e resultado, acessado com a conta Gov.br, de 16 a 20 de novembro. A reaplicação está prevista para 15 e 16 de dezembro, só com as provas do dia afetado, e o edital prevê uma única. O Inep prevê reaplicação em 39 locais de prova que tiveram falta de energia no primeiro dia: dois no Amapá, um em Minas Gerais e 36 no Rio de Janeiro.

Quem teve a taxa de inscrição isenta e não comparecer nos dois dias deverá justificar a ausência no sistema de isenção do Enem 2027, se quiser pedir nova isenção.

O edital prevê a divulgação do gabarito das provas objetivas no portal do Inep até o 10º dia útil após o segundo dia de aplicação, sem fixar data. O MEC e o Inep informaram que as informações definitivas sobre o exame sairão com o resultado, previsto para janeiro de 2027. A nota pode ser usada para o acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni), e em processos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), segundo o Inep.

Fique atento!

Documentos válidos (original, com foto)

Carteira de identidade;

Identificação profissional emitida por conselho ou ordem de classe reconhecido por lei;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa, emitida após 27 de janeiro de 1997;

Digitais, nos aplicativos oficiais ou no Gov.br: e-Título, Carteira de Identidade Nacional (CIN), CNH ou RG Digital;

Não valem: cópias, mesmo autenticadas; carteira de estudante; crachá; certidão de nascimento; boletim de ocorrência

Vai para o envelope, desligado e lacrado

Celular, tablet, fones de ouvido e outros aparelhos eletrônicos;

Relógio de qualquer tipo;

Boné, chapéu, viseira, gorro e óculos escuros;

Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo;

Calculadora;

Caneta de material não transparente

Livros, impressos e anotações;

Cartão de confirmação de inscrição (o Inep recomenda levá-lo, mas não é obrigatório);

Declaração de comparecimento impressa (mostrada ao chefe de sala na porta, por quem quiser comprovar presença);

Pode levar, com vistoria: lanche e medicamentos.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá