Primeiros candidatos deixam local de prova após segundo dia de Enem

Ana Carolina Alves

A candidata Ana Beatriz na saída da prova neste domingo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os primeiros candidatos começaram a deixar os locais de prova neste domingo (15/11), após responderem às questões do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta etapa, os participantes enfrentaram 45 questões de matemática e outras 45 de ciências da natureza, que abrangem conteúdos de química, física e biologia.

A estudante Itina Maria, de 20 anos, saiu da prova do Enem com sentimentos mistos. Moradora de Goiânia, ela considerou o segundo dia mais complicado, principalmente pela quantidade de gráficos nas questões de exatas. “Eu sou mais de humanas, então o que notei em exatas tinha muitos gráficos. Foi bem difícil. Não estava fácil, não”, avaliou.

Apesar da insegurança com o resultado, ela mantém a expectativa de conseguir uma boa nota para tentar uma vaga no curso de Educação Física. “A gente estuda o ano inteiro para isso, mas, mesmo assim, quando vê a prova na hora, não se sente preparado. É uma mistura de sentimentos agora, mas acho que vai dar certo”, afirmou.

Aos 28 anos, Átila Vinícius participou do Enem pela sexta vez. Formado em Tecnologia da Informação (TI) e longe do ensino médio há mais de uma década, ele contou que fez a prova deste ano para testar os próprios conhecimentos e avaliar seu desempenho. “Achei a prova muito interessante. Ela abordou diversas partes de matemática, química e física. Achei a prova equilibrada”, avaliou. Segundo ele, a participação não tem como objetivo ingressar em uma faculdade, mas acompanhar o próprio desempenho.

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A estudante Ana Beatriz Silva Pereira, de 17 anos, moradora da Asa Sul, fez o Enem como treineira enquanto cursa o segundo ano do ensino médio. Ela contou que considerou o segundo dia de prova mais difícil do que o primeiro, mas avaliou a experiência como uma oportunidade para identificar os conteúdos que precisam de mais atenção antes da próxima edição. “No primeiro dia acho que fui melhor. Hoje tinha muita questão que eu não sabia, mas deu para fazer bastante coisa e saber que, para o ano que vem, preciso estudar mais e vir melhor preparada”, afirmou.