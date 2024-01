Curso de redação para idosos que prestarão vestibular da UnB

CB Correio Braziliense

Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) - (crédito: Maria Gadelha)

Os participantes do vestibular da Universidade de Brasília (UnB), voltado para o público com 60 anos ou mais, poderão fazer curso de redação para participar das provas. Os aulões são ofertador pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) e a Biblioteca Pública da Ceilândia.

Com ingresso já no primeiro semestre do próximo ano, a iniciativa, 60+, vai dispor de 136 vagas em 37 cursos de graduação distribuídos pelos quatro câmpi na prestigiosa universidade pública. A iniciativa faz parte da “Política do Envelhecer Saudável”, resolução da Câmara de Direitos Humanos da UnB.

O vestibular será feito por meio de prova de redação em português, em caráter classificatório e eliminatório. As inscrições no site da UnB se encerraram em 10 de janeiro. A prova está marcada para o dia 28 de janeiro, um domingo.

Aulão

O aulão de redação será em 19 de janeiro, das 14h30 às 17h na Biblioteca Nacional de Brasília e nos dias 17 e 18 de janeiro, das 19h30 as 22h, na Biblioteca Pública de Ceilândia. Paula Monteiro, formada em Letras na universidade criada por Darcy Ribeiro, vai ministrar as no Biblioteca Nacional. A Professora e recursista — especialista em recursos — Kássia Braga, que ministrará as aulas na Biblioteca Pública da Ceilândia é especialista em Língua Portuguesa, com atuação em cursos preparatórios para concursos.