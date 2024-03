Professores da UnB aprovam indicativo de greve por reajuste salarial

GB Gabriella Braz

Professores da UnB em Assembleia Geral na quinta-feira (21/3) - (crédito: Divulgação/ADUnB-S.Sind)

Os docentes da Universidade de Brasília (UnB) aprovaram, em Assembleia Geral na quinta-feira (21/3), indicativo de greve e mobilizações por reajuste salarial e melhores condições de trabalho para a categoria. Os participantes ainda definiram nova Assembleia para 8 de abril, quando deve ser decidida a deflagração da greve. A reunião, convocada pela Associação dos Docentes da Universidade de Brasília - Seção Sindical do Andes-SN (ADUnB-S.Sind), faz parte das discussões sobre a Campanha Salarial 2024.

Professores ainda aprovaram a criação de uma Comissão de Mobilização para organizar o encontro de 8 de abril. Equipe é formada por docentes voluntários, além da Diretoria e Conselho de Representantes da ADUnB-S.Sind.

Indicativo de greve é uma decisão que prevê uma data mínima para dar início à paralisação. Essa aprovação, no entanto, não é definitiva, o que significa que há chances de a greve não ser deflagrada caso a categoria entre em acordo ou tenha as demandas atendidas.

A assembleia feita na sede da ADUnB atende a uma orientação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), que aprovou a construção de uma greve unificada nas instituições federais de ensino e no setor da educação ainda no primeiro semestre de 2024.