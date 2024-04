UnB é contemplada com R$ 7,8 milhões em edital do CNPq para pós-graduação

CB Correio Braziliense

Todas as bolsas solicitadas pela UnB foram aprovadas na seleção do CNPq - (crédito: Beto Monteiro/Secom UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) foi contemplada no edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com R$ 7,8 milhões para bolsas de mestrado e doutorado. Com o recurso, o Decanato de Pós-Graduação (DPG) vai ofertar 74 bolsas para Programas de Pós-Graduação (PPGs), sendo 40 de doutorado e 34 de mestrado. Todas as bolsas solicitadas pela UnB foram aprovadas na seleção do CNPq.

“Esse resultado concretiza ainda mais a posição da UnB como uma instituição de excelência. Nossos PPGs são de altíssima qualidade, um reflexo do compromisso e do empenho de toda a nossa comunidade, técnicas e técnicos, docentes e estudantes. A maior parte da ciência produzida no Brasil é realizada nas universidades. Esses aportes são fundamentais para a soberania e para o desenvolvimento de um país menos desigual”, disse a reitora Márcia Abrahão.



Os valores dos auxílios são de R$ 3,1 mil, por quatro anos, no doutorado; e R$ 2,1 mil, por dois anos, no mestrado. A UnB foi contemplada com um montante igual ou semelhante ao de outras grandes universidades públicas, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

“Tivemos um ótimo resultado, porque recebemos tudo o que pleiteamos. Vamos agora fazer editais internos para os nossos Programas de Pós-Graduação, ainda neste semestre”, disse o decano do DPG, Lúcio Rennó.