MR Marina Rodrigues

Prédio da Reitoria da UnB - (crédito: Beto Monteiro Ascom GRE)

Após a votação de discentes, docentes e técnico-administrativos, nesta terça (20) e quarta-feira (21/8), para escolha de reitora e vice-reitor da Universidade de Brasília (UnB) até 2028, será feita a apuração dos votos da consulta pública, ao vivo, nesta quinta-feira (22/8). A partir das 9h, a comunidade acadêmica poderá acompanhar a transmissão pelo canal da Comissão Organizadora da Consulta (COC) no Youtube (acesse aqui).

O processo será realizado na Sede da ADUnB-S.Sind e contará com cinco mesas de apuração de votos: uma para os professores, outra para os técnico-administrativos e duas para os estudantes, além de uma principal, composta por três representantes da COC e três auxiliares. As urnas serão abertas após a constatação da integridade do material e mediante a análise das atas das seções de votação e ocorrências. A contagem dos votos será iniciada se o número de cédulas for igual ao número de votantes que assinaram as respectivas listas e de votos em separado.

No local, será disponibilizado um telão para aqueles que quiserem acompanhar presencialmente. A mesa de apuração será desinstalada somente após a conclusão dos trabalhos e com o anúncio do resultado final. Para conferir as regras da apuração e outras informações, acesse o site: consultaunb.com.