UFCG lança processo seletivo com mais de 1.874 vagas para transferência voluntária

VR Victor Rogério

UFCG lança processo seletivo com mais de 1.874 vagas - (crédito: Universidade Federal de Campina Grande/Divulgação)

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) abriu 1.874 vagas para os processos de transferência voluntária, reingresso e reopção de curso, reopção de turno e para ingresso de graduado. A inscrição pode ser feita pelo site da instituição, com taxa de R$ 75. O resultado com os classificados em 1ª chamada será divulgado até o dia 31 de outubro. O envio da documentação pode ser feito entre 4 e 8 de novembro.

Já a 2ª chamada está prevista para ser publicada em 18 de novembro, com o envio da documentação de 18 a 20 de novembro. A matrícula nas disciplinas pode ser feita nos dias 12 e 13 de novembro, junto às coordenações do curso. O estudante deverá entrar em contato com a coordenação do curso escolhido, incluindo para medicina, direito e outros, para receber as orientações. O início das aulas está previsto para 18 de novembro deste ano.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues