Pesquisa aponta alto valor nutricional nas cascas de frutas das árvores do DF

A flora do Distrito Federal abrange mais de 950 mil árvores frutíferas de 35 espécies, diversidade espalhada por toda a capital. A disponibilidade dos recursos naturais da cidade inspirou os alunos do curso de nutrição do Centro Universitário de Brasília (Ceub) a promover uma pesquisa sobre o aproveitamento dessas frutas como uma ferramenta de combate à insegurança alimentar.

Abacate, acerola, amora, carambola, goiaba, manga e pitanga são alguns dos muitos exemplos de frutas que podem ser encontradas nas quadras da capital. A pesquisa visa aproveitar integralmente os alimentos ao não descartar partes das frutas que geralmente vão para o lixo, como as cascas.

A manga foi a escolhida para o destaque do projeto por causa da abundância em Brasília, alto valor nutricional e versatilidade em receitas. Os estudantes desenvolveram uma receita de bolo com a casca da fruta, na qual voluntários experimentaram o doce e o avaliaram positivamente. A aceitação da receita revela que ingredientes viáveis e ricos em fibras e oxidantes podem ser de fácil acesso para a população.

Professora e orientadora do projeto, Paloma Popov argumenta que a pesquisa tem potencial para inspirar políticas públicas que valorizem o consumo de alimentos regionais: “A implementação de oficinas culinárias em escolas e a divulgação de materiais educativos poderiam fortalecer essa iniciativa. O uso de frutas locais e práticas alimentares sustentáveis seriam incentivadas.”

Ao utilizar todas as partes das frutas disponíveis na rua, Popov reflete que o uso dos alimentos pode reduzir a necessidade de compras em mercados. “É possível aproveitar a casca da manga, sementes de abóbora e melão, ricas em nutrientes como cálcio, que combate a osteoporose. Isso não só adiciona valor nutricional às refeições, mas também reduz o lixo gerado”, explica.

Estudante autora da pesquisa, Camila Faeda destaca que o bolo com casca de manga exemplifica como transformar resíduos em alimentos nutritivos, saborosos e acessíveis. Faeda destaca que a metodologia da pesquisa pode ser aplicada em outras regiões urbanas ao identificar os recursos disponíveis no local.

Confira a receita de bolo de casca de manga:

Ingredientes:

Casca de manga: 250 g (1 unidade)

Polpa de manga: 150 g (1 unidade)

Farinha de trigo: 240 g (2 xícaras)

Açúcar: 200 g (1 xícara)

Óleo vegetal: 120 mL (½ xícara)

Leite: 240 mL (1 xícara)

Ovos: 100 g (2 unidades)

Fermento em pó: 10 g (1 colher de sopa)

Modo de preparo:

- Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma de bolo.

- No liquidificador, bata as cascas de manga com o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea.

- Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o açúcar.

- Adicione a mistura seca à polpa de manga e às cascas batidas, mexendo bem até incorporar todos os ingredientes.

- Adicione os ovos à mistura e mexa até obter uma massa lisa. Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente.

- Despeje a massa na forma untada e leve ao forno por cerca de 35-40 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo.

- Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

Rendimento: 8 porções

Custo total: R$ 5,50

Custo por porção: R$ 0,69

Tempo do Pré-preparo: 10 minutos

Tempo de Preparo: 40 minutos