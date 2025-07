UNE e UnB lamentam mortes decorrentes de acidente com ônibus de estudantes

LP Lara Perpétuo

Acidente com dois ônibus de estudantes deixa mortos em Goiás - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás)

A União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Universidade de Brasília (UnB) publicaram, nesta quarta-feira (16/7), notas de pesar referentes às mortes de cinco pessoas em um acidente ocorrido durante a madrugada na BR-153, em Goiás. As vítimas, bem como os demais passageiros, seguiam de Belém para Goiânia, onde participariam de congresso da entidade de representação estudantil. A organização afirmou, em comunicado público, estar "em contato desde a madrugada com os governos" dos respectivos estados; com as instituições de ensino onde ocorreria o evento e de onde eram provenientes os alunos; e com o governo federal. Além disso, dialogam com outras entidades a fim de “oferecer apoio às pessoas envolvidas e acompanhar de perto todas as providências necessárias” e demonstram solidariedade para com as perdas.

“Colocamo-nos à disposição para colaborar com o que for possível nesse momento tão difícil”, conclui a nota. Leia também: Lula lamenta acidente que matou estudantes da UFPA em Goiás

Em Brasília, a UnB diz manifestar “profundo pesar pelo trágico acidente” que ceifou a vida de estudantes da Universidade Federal do Pará, do motorista do ônibus e do condutor do veículo com o qual ele colidiu, uma carreta.

“Em nome de toda a comunidade universitária, expressamos nossa solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas, assim como à comunidade acadêmica da UFPA, diante de uma perda tão dolorosa”, pontua a manifestação. “Neste momento de profunda tristeza, nos unimos à comunidade universitária paraense na dor e na memória dos jovens que partiram, reafirmando nosso respeito às suas trajetórias e ao legado de comprometimento com a educação e a vida.”

A associação de professores da instituição brasiliense (ADUnB) usou as redes sociais para lamentar a tragédia, que, além de estudantes, vitimou também “um servidor da Universidade Federal do Pará”, o motorista que dirigia o ônibus estudantil. Segundo o comunicado, entre os cinco mortos estavam militantes da União da Juventude Rebelião (UJR) e do partido Unidade Popular (UP). Leia também: 61 anos após o início da ditadura, professores e ex-alunos da UnB contam suas histórias

“A tragédia interrompeu de forma brutal a vida de jovens engajados com a transformação social e de um funcionário público a serviço da educação”, afirma. “O caminho que trilhavam rumo ao Congresso da UNE era a expressão do compromisso com a construção de um Brasil mais justo e democrático. A ADUnB-S.Sind se solidariza com as famílias dos estudantes e dos motoristas, amigos, militantes e toda a comunidade acadêmica da UFPA. Que suas memórias sigam vivas nas lutas coletivas da classe trabalhadora.”

A Universidade de Goiás (UFG), localizada em Goiânia, sedia o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes, descrita pela ADUnB como “uma das mais importantes instâncias de organização da juventude e de defesa da educação pública no país”.