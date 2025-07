Vídeo: filha de caixa de supermercado surpreende mãe ao revelar aprovação no Prouni

KN Keity Naiany

Sara de Almeida aprovada com bolsa integral pelo Prouni - (crédito: Arquivo pessoal)

Aos 18 anos, Sara de Almeida, surpreendeu a mãe, Shirley de Almeida, ao revelar a aprovação no Prouni enquanto a mãe trabalhava no caixa de um supermercado. A estudante, natural de Divinópolis (TO), passou com bolsa integral para o curso de Fisioterapia na Faculdade Serra Do Carmo (Fasec), em Palmas (TO).

O vídeo em que Sara chega de surpresa no trabalho da mãe para dar a notícia da aprovação viralizou nas redes sociais e soma milhares de visualizações. As imagens mostram a reação de Shirley de Almeida, mãe de Sara, e emocionou internautas que comemoraram a conquista da jovem.

Atualmente, Sara mora em Palmas (TO) e não via a mãe há quase dois meses. No dia do resultado, Shirley perguntou a filha, por ligação, se ela tinha sido aprovada e jovem, que queria surpreendê-la, negou, dizendo que não tinha dado certo. "Ela me deu todo o apoio, falou que ia dar certo, sim, na próxima”, contou a estudante.

No dia seguinte, ela, finalmente, pode ir dar a notícia pessoalmente. “Eu só cheguei no mercado. Ela nem sabia que eu iria para Divinopólis, só cheguei com a notícia e para matar a saudade", lembrou.

A jovem, que estudou durante todo o ensino médio no Colégio Estadual João Dias Sobrinho, no município de Divinópolis, prestou o Enem como treineiro em 2023. Em 2024, foi aprovada na primeira tentativa oficial. Filha única, Sara foi criada somente pela mãe, com a ajuda da avó e bisavô maternos desde criança. Ela descreve o sentimento de Shirley como o de “dever cumprido”.

A emoção tomou conta da mãe, mas também das pessoas presentes no local, quando recebeu a notícia. Ao Correio, a estudante falou sobre o momento: "Como a cidade é pequena, todo mundo se conhece, então, me parabenizaram e ficaram felizes. Até porque todo mundo da cidade conhecia a nossa realidade e sabia que eu venho de família humilde".

Quando perguntada sobre o futuro, Sara respondeu prontamente que "é ser uma excelente profissional e aproveitar essa oportunidade que me deram". "Eu quero dar muito orgulho para minha mãe. Eu acredito que essa bolsa foi só o início da minha jornada", afirmou.

Dica de aprovada para vestibulandos

Ao Correio, Sara preparou um vídeo especial em que dá dicas valiosas aos estudantes que ainda estão na fase de prestar vestibular: “Você não precisa ser perfeito”. E completa dizendo: Não desista, porque no final vai dar certo. Lembre-se sempre do porquê você começou, dos seus objetivos e dos seus sonhos”.