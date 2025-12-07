Alunos fazem prova do PAS pela 1ª vez na UnB neste domingo (7/12)

Lara Costa

Alunos aguardam para a realização da primeira prova: expectativa - (crédito: Lara Costa/ CB/ DA PRESS)

Ocorre tarde desse domingo (7/12) a prova do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) para alunos do 1º ano do ensino médio. São quase 20 mil inscritos para o subprograma 2025-2027. A espera da prova no Pavilhão João Calmon (PJC) da Universidade de Brasília (UnB), o clima dos estudantes foi de ansiedade e medo, por ser a primeira prova para ingresso na UnB.

Luana Soares, 15 anos, veio de Sobradinho para a UnB e conta que recebeu a ajuda do pai para chegar ao local. "Eu estou com uma expectativa muito grande e também estou nervosa, estudei bastante e vindo pra cá dentro do carro, estava estudando também". Luana confessa que se sente nervosa. “Acho que sinto uma pressão, porque, além de ser a primeira prova, fico imaginando como vai e o que ser o ambiente de prova dentro da sala de aula”, relata.

Kethelan de Almeida, 16 anos, e estudante da escola Princesa Diana em Águas Lindas, espera se dar bem no exame, com expectativa maior para os próximos anos. “Espero estudar mais porque esse ano eu não me preparei o suficiente”.

Preparação

Mesmo sendo o primeiro processo seletivo, João Pedro Costa, 17 anos, vê o PAS como uma prova normal baseada no que aprendeu no Serviço Social da Indústria (Sesi) de Sobradinho, onde estuda. “Como a escola nos ensina sobre o conteúdo, estamos preparados desde o início do ano, o conteúdo é basicamente o mesmo, então vou agir como se fosse uma prova normal de escola”, explica.

Estudante do Centro de Ensino médio 01 (CEM) do Gama, Enzo Matias Alves Sousa Enzo, 15 anos, estava no PJC junto com a irmã, Débora, e também aponta para a preparação da escola. “A expectativa é que eu vá bem na prova, onde eu estudo, o conteúdo é estudado é sobre os conteúdos do PAS.

Exame

O PAS é uma alternativa de ingresso no ensino superior estruturado em três etapas inter-relacionadas aplicadas sequencialmente com um intervalo de um ano. Em cada uma dessas etapas, o candidato é avaliado por meio de uma prova de conhecimentos e uma prova de redação em língua portuguesa. No entanto, é apenas na última etapa que o candidato deve escolher o câmpus, curso e turno. Além disso, ele deve optar por um dos sistemas de concorrência disponíveis para a classificação final.A duração total do exame é de cinco horas, começando entre 13h e 13h30 e indo até 18h ou 18h30. Os candidatos farão provas no Distrito Federal, Anápolis/GO, Formosa/GO, Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás/GO.