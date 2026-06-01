AVALIAÇÃO

Apenas cinco universidades brasileiras avançam em ranking global

Ranking CWUR 2026 aponta que 45 das 52 brasileiras listadas perderam posições. A UnB integra o grupo que contrariou a tendência de queda observada no país

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Correio Braziliense
postado em 01/06/2026 08:49
A Universidade de Brasília (UnB) também melhorou seu desempenho, ainda que de forma mais discreta, ao avançar da 833ª para a 831ª colocação - (crédito: Reprodução/UnB/Isa Lima)
A Universidade de Brasília (UnB) também melhorou seu desempenho, ainda que de forma mais discreta, ao avançar da 833ª para a 831ª colocação - (crédito: Reprodução/UnB/Isa Lima)

Apenas cinco universidades brasileiras conseguiram melhorar sua posição no ranking global do Center for World University Rankings (CWUR) 2026, em um cenário marcado pela perda de espaço da maioria das instituições do país. Das 52 universidades brasileiras incluídas entre as 2 mil melhores do mundo, 45 caíram de colocação em relação ao levantamento anterior.

O maior avanço foi registrado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que subiu 95 posições em um ano e passou do 827º para o 732º lugar. A Universidade de Brasília (UnB) também melhorou seu desempenho, ainda que de forma mais discreta, ao avançar da 833ª para a 831ª colocação.

Completam a lista das instituições que ganharam posições a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que passou do 1.294º para o 1.283º lugar; a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que avançou do 1.367º para o 1.347º; e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), que subiu do 1.644º para o 1.629º posto.

O resultado reforça uma tendência observada nos últimos anos: embora algumas instituições consigam melhorar indicadores de pesquisa e desempenho acadêmico, o sistema universitário brasileiro enfrenta dificuldades para acompanhar o ritmo de crescimento de universidades de outros países.

Mesmo permanecendo como a universidade mais bem colocada do Brasil e da América Latina, a Universidade de São Paulo (USP) registrou uma pequena queda, passando da 118ª para a 119ª posição. A segunda colocada no país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), teve recuo mais expressivo, perdendo 15 posições e caindo do 331º para o 346º lugar.

Entre as principais universidades públicas brasileiras, outras perdas chamam atenção. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) caiu dez posições, de 369º para 379º lugar. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) perdeu 25 posições, passando de 454º para 479º. Já a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) recuou da 497ª para a 508ª colocação.

Enquanto a maioria perdeu espaço, três instituições mantiveram exatamente a mesma posição do ranking anterior. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) permaneceu em 476º lugar, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) seguiu na 1.024ª posição e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) continuou ocupando o 1.994º posto.

O CWUR analisou mais de 21 mil universidades em todo o mundo e classificou as 2 mil melhores com base em indicadores como qualidade de ensino, empregabilidade dos ex-alunos, excelência do corpo docente e produção científica.

No topo da lista global, não houve mudanças. A Universidade Harvard manteve a liderança mundial, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e pela Universidade Stanford. O domínio das instituições americanas permanece inalterado, enquanto universidades de países emergentes enfrentam uma competição cada vez mais intensa por espaço nos rankings internacionais.

  • Desempenho das Universidades brasileiras (Ranking Mundial)
Instituição Posição 2026 Posição 2025 Tendência
Universidade de São Paulo (USP) 119 118 Queda
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 346 331 Queda
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 379 369 Queda
Univ. Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 476 476 Estável
Universidade Estadual Paulista (Unesp) 479 454 Queda
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 508 497 Queda
Univ. Federal de São Paulo (Unifesp) 621 617 Queda
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 682 668 Queda
Univ. Federal de Santa Catarina (UFSC) 732 727 Queda
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 799 783 Queda
Universidade de Brasília (UnB) 831 833 Subiu
Univ. do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 886 870 Queda
Fundação Getúlio Vargas (FGV) 885 880 Queda
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 891 887 Queda
Univ. Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 959 951 Queda
Universidade Federal do Ceará (UFC) 1002 961 Queda
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 969 966 Queda
Universidade Federal Fluminense (UFF) 1006 982 Queda
Universidade Federal de Viçosa (UFV) 1015 984 Queda
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 1013 986 Queda
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 1024 1024 Estável
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 1071 1031 Queda
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 1102 1090 Queda
Univ. Federal de Goiás (UFG) 1129 1119 Queda
Universidade Federal do ABC (UFABC) 1183 1122 Queda
Centro Bras. de Pesquisas Físicas (CBPF) 1214 1099 Queda
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) 1275 1268 Queda
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 1283 1294 Subiu
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 1284 1267 Queda
Universidade Federal do Pará (UFPA) 1295 1288 Queda
Universidade Federal de Lavras (UFLA) 1302 1284 Queda
Univ. Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 1347 1367 Subiu
Inst. Nac. de Pesquisas Espaciais (INPE) 1382 1330 Queda
Universidade Estadual de Maringá (UEM) 1422 1368 Queda
Univ. Fed. de São João del-Rei (UFSJ) 1479 1385 Queda
Univ. Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 1482 1455 Queda
PUC Rio Grande do Sul (PUCRS) 1539 1506 Queda
Universidade Federal de Sergipe (UFS) 1595 1584 Queda
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 1601 1526 Queda
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 1629 1644 Subiu
Inst. Nac. de Pesquisas da Amazônia (INPA) 1632 1558 Queda
Univ. Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 1715 1691 Queda
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 1778 1745 Queda
PUC Paraná (PUCPR) 1827 1785 Queda
PUC Rio de Janeiro (PUC-Rio) 1838 1774 Queda
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) 1931 1946 Subiu
Univ. Fed. do Triângulo Mineiro (UFTM) 1944 1836 Queda
Inst. de Mat. Pura e Aplicada (IMPA) 1952 1831 Queda
Univ. Federal de Campina Grande (UFCG) 1962 1930 Queda
Universidade Federal do Piauí (UFPI) 1971 1950 Queda
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 1974 1911 Queda
Inst. Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 1994 1994 Estável
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Fora 1999 Queda

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