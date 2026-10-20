Professora aposentada é agredida com garrafa e está em estado grave

Correio Braziliense

Elizabeth Caramaschi, professora aposentada da UFG, foi vítima de agressão e segue internada - (crédito: Reprodução/TV Anhanguera)

A professora aposentada da Universidade Federal de Goiás (UFG) Elizabeth Caramaschi, de 79 anos, foi vítima de agressão no domingo (18/10). A violência foi registrada no Setor Bueno, município de Goiânia, enquanto a docente realizava uma caminhada nas proximidades do Parque Vaca Brava.

Um homem agrediu a mulher idosa com o uso de uma garrafa de vidro quebrada. Toda a ação praticada pelo agressor foi gravada por uma câmera de segurança instalada no local. Pedestres que passavam pela região prestaram assistência e socorreram a vítima no momento posterior ao ataque.

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Estado de saúde

Após o socorro inicial efetuado pelos pedestres, Elizabeth foi encaminhada para atendimento médico no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Na unidade hospitalar, o quadro de saúde da professora aposentada permanece classificado como grave, exigindo internação contínua.

A Polícia Militar (PM) atuou na ocorrência registrada no Setor Bueno e efetuou a prisão do homem apontado como responsável pelo ato violento. O suspeito foi detido pela corporação e encaminhado para os procedimentos legais.

Sindicato repudia e presta solidaridade

A Diretoria do Adufg-Sindicato manifestou formalmente solidariedade à professora Elizabeth Caramaschi. A representação da categoria docente expressou votos de plena recuperação para a educadora e desejou força para que ela enfrente este momento classificado como difícil e doloroso.

A instituição repudiou com veemência qualquer manifestação de violência, destacando a necessidade prioritária de proteção e respeito à integridade física, à segurança e à dignidade de mulheres idosas e de profissionais ligados à educação.

Segundo a avaliação manifestada pelo sindicato, agressões cometidas dessa forma ultrapassam os limites individuais e não afetam unicamente a vítima direta dos golpes. A entidade salientou que o impacto do ataque atinge conjuntamente toda a comunidade acadêmica da UFG e a sociedade como um todo.

O sindicato declarou que acompanha de perto o andamento das investigações policiais, mantendo a expectativa de que o agressor preso seja responsabilizado com a aplicação do máximo rigor legal. A diretoria da entidade também se colocou à disposição de Elizabeth e dos seus familiares para prestar todo o suporte necessário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.