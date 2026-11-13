IDP celebra credenciamento como universidade em Brasília

Nathallie Lopes

Na imagem, a entrada do evento promovido pela instituição nesta sexta-feira (13/11) - (crédito: Nathallie Lopes/CB D.A Press)

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) celebrou, nesta sexta-feira (13/11), o credenciamento como universidade, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A cerimônia ocorreu no campus Asa Norte, em Brasília, e reuniu colaboradores e convidados para marcar a mudança de status da instituição, fundada em 1998. O reconhecimento representa uma nova etapa na trajetória de expansão do instituto.

A mudança vai além do título. No ensino superior brasileiro, faculdades, centros universitários e universidades são categorias distintas, com diferentes níveis de autonomia e exigências acadêmicas. Enquanto faculdades precisam, em regra, de autorização prévia do MEC para abrir cursos de graduação, universidades podem criar novas graduações sem passar pela autorização individual do ministério, desde que respeitem os limites da legislação. Também devem cumprir requisitos relacionados à qualificação do corpo docente e à integração entre ensino, pesquisa e extensão.

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Com o novo credenciamento, o IDP passa a ter mais autonomia para decisões acadêmicas e administrativas. A mudança também facilita procedimentos como o registro de diplomas e o reconhecimento de títulos obtidos no exterior. Para Thiago Costa Monteiro Caldeira, diretor de Graduação e Regulação do IDP, o reconhecimento consolida o trabalho desenvolvido pela instituição ao longo dos anos. “É um reconhecimento de que o IDP tem uma pesquisa e faz muita pesquisa e extensão de qualidade, que tem um corpo docente qualificado e que proporciona aos alunos um ensino de excelência”, afirmou ao Correio.

Caldeira também destacou o potencial da mudança para ampliar a atuação acadêmica e a internacionalização. Atualmente, o IDP mantém parcerias com mais de 60 universidades estrangeiras, com intercâmbio de estudantes entre as instituições. A expectativa é ampliar a oferta de cursos de mestrado e doutorado e consolidar os programas mais recentes. “O futuro é bem promissor”, disse.

A celebração também foi marcada pelo sentimento de pertencimento entre os colaboradores. Professora de Direito Tributário e integrante do corpo docente da instituição há vários anos, Tarsila Fernandes afirmou que a conquista era esperada diante da trajetória acadêmica do IDP. “Eu brinco que a gente aqui é uma família IDP. Estamos muito feliz com essa conquista”, declarou ao Correio.

Para Tarsila, o reconhecimento representa uma realização coletiva. “Sinto uma felicidade imensa, um orgulho de fazer parte. Acho que o diferencial aqui no IDP é a gente se sentir parte, integrante”, afirmou. A professora espera que a instituição mantenha o padrão de qualidade e amplie a atuação na pós-graduação, com novos cursos de mestrado e doutorado, inclusive em outras localidades.