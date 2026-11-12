Pesquisadores reclamam de atraso no pagamento de bolsas da Capes

Giovanna Rodrigues

ANPG cobra Capes por atraso no pagamento de mais de 6 mil bolsas de estudo - (crédito: Capes/reprodução)

Milhares de bolsistas de mestrado e doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) relataram atrasos e falhas no pagamento das bolsas referentes ao mês de outubro/novembro de 2026. Parte dos estudantes recebeu a bolsa na sexta-feira (6/11), outros só na segunda-feira (9/11), mas alguns estavam ainda sem o pagamento até ontem (11/11). A agência, ligada ao Ministério da Educação, afirma que pagou dentro do prazo.

Em nota publicada no site e nas redes sociais, a Capes informou que todas as bolsas foram pagas na sexta-feira "antes do quinto dia útil do mês". Como a operação ocorreu no fim do expediente bancário, parte dos créditos não caiu imediatamente. Segundo a agência, os pagamentos que apresentaram inconsistências foram efetuados ao longo de quarta-feira, com previsão de conclusão até a manhã desta quinta-feira (12).

Até as 16h de sábado (7/11), a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) contabilizou mais de 6 mil bolsistas sem o dinheiro, segundo nota emitida pela entidade. Na semana passada, o presidente da ANPG, Vinicius Soares, informou nas redes sociais que a Capes atribui a demora à transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor para 30 de outubro, que, somado ao fim de semana e ao feriado, deixou o serviço público quatro dias sem expediente.

A agência sustenta, porém, que cumpriu o calendário, e deixou em nota orientações para os bolsistas que ainda não receberam o pagamento, afirmando que o problema pode se tratar de inconsistências cadastrais, especialmente relacionadas aos dados bancários, dos próprios estudantes.

Nos comentários da publicação da Capes, diversos bolsistas ainda reclamam do ocorrido e cobrar da entidade melhores providências e justificativas. “Reitero que essa situação é inadmissível. Bolsistas deixarem de receber por erros processuais da Capes é muito grave. E essa história de verificar os dados bancários é história pra boi dormir. Se no mês passado os bolsistas receberam normalmente em suas contas e eles próprios não realizaram nenhuma alteração cadastral de dados bancários, então o que explica essa situação toda? Foi falha da Capes, sim, e todos os bolsistas merecem um pedido de desculpas formal e compensação por perdas financeiras neste periodo”, escreveu uma internauta.

Outro comentário cobrou a entidade dizendo: “A Capes pagará juros/multa para quem teve a bolsa atrasada? Porque quem deixou de pagar alguma conta por conta desse atraso provavelmente teve que pagar uns 10% de atraso no aluguel, entre outros”.

“Mas como há inconsistência na conta bancária? A conta é a mesma que o órgão sempre deposita. É mais bonito fazer uma nota falando que erraram”, disse outro comentário.

Frente a situação, a ANPG disse que protocolou um pedido formal de esclarecimentos à Capes e prepara uma ação civil pública, que busca garantir o pagamento nas datas previstas e a reparação de prejuízos, como juros decorrentes do atraso de pagamento de contas.

Na nota, a associação afirma que a bolsa é, na prática, "o salário dos cientistas em formação deste país" e pede que ela passe a ser uma despesa obrigatória no orçamento federal, e não discricionária.

“A ANPG seguirá mobilizada, acompanhando cada etapa e cobrando todas as providências necessárias. Nenhum pós-graduando pode ficar sem receber sua bolsa. E nenhum pesquisador pode ser obrigado a arcar com os prejuízos de um problema que não provocou”, escreveu a entidade.