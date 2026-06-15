IDP abre seleção para graduação de intercâmbios no segundo semestre

Correio Braziliense

Exchange IDP é o programa de intercâmbio da instituição - (crédito: Divulgação/IDP)

O cenário acadêmico da capital federal atinge um novo patamar de conexão global através do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa). Consolidado como referência no Centro-Oeste, o Instituto mantém atualmente mais de 40 estudantes em mobilidade em universidades de prestígio mundial. Para o segundo semestre de 2026, a meta é dobrar a oferta para mais de 100 vagas internacionais, levando estudantes a centros de excelência e destinos renomados na Europa, Ásia e Américas.

Para o diretor acadêmico do IDP, Atalá Correia, o crescimento da rede internacional reforça o papel da instituição na formação de profissionais capazes de atuar em contextos cada vez mais conectados e multiculturais.

“A internacionalização deixou de ser um diferencial e passou a ser um componente essencial da formação acadêmica. Ao aumentar nossas parcerias e incluir novos destinos na China e na Europa, proporcionamos aos estudantes a oportunidade de vivenciar novas perspectivas, ampliar repertórios e desenvolver competências indispensáveis para atuar em um cenário global cada vez mais complexo e interdependente”, afirma.

A estratégia do IDP é tornar o Exchange IDP, programa de intercâmbio da instituição, uma experiência acessível, estratégica e transformadora. Os alunos selecionados contam com isenção total das mensalidades do IDP e das taxas acadêmicas na universidade parceira durante o período de estudos no exterior.

Por meio de convênios com instituições de excelência ao redor do mundo, o programa permite que os participantes desenvolvam uma formação internacional diferenciada, agregando maturidade acadêmica, autonomia e uma visão mais ampla sobre os desafios e oportunidades do mercado global.

Além do intercâmbio de seis meses, o IDP oferece um programa único no país: o Duplo-Título em Direito com a Università degli Studi Roma Tre. Em apenas cinco anos, o aluno conclui a graduação com dois diplomas, um brasileiro e outro italiano, com validade em toda a União Europeia.

O impacto do Exchange IDP pode ser visto na trajetória de Athos Magno, estudante de Direito e medalhista da Olimpíada do Conhecimento Jurídico. Após realizar um intercâmbio na Colômbia, ele destaca como a experiência ampliou sua visão sobre o papel da América Latina na produção de conhecimento jurídico e acadêmico.

“Isso reforçou a convicção de que podemos construir nossas próprias soluções regionais com excelência global”, afirma.

Atualmente, Athos também participa do programa de dupla titulação do IDP na Itália, aprofundando sua experiência e consolidando uma formação que considera diferentes sistemas de ensino e realidades.

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Como ingressar no IDP

Os interessados em fazer parte dessa experiência, podem ingressar na graduação do IDP por diferentes modalidades. O principal processo seletivo da instituição é o IDP Pass, modelo de admissão que avalia os candidatos de forma multidimensional, considerando conhecimento aplicado, criatividade, capacidade de resolução de problemas, colaboração e visão de futuro.

A seleção acontece presencialmente no dia 4 de julho, das 8h às 13h, no campus do IDP Asa Norte. Os interessados têm até o dia 26 de junho para se inscrever, mediante pagamento de taxa no valor de R$100.

O IDP Pass é composto por duas etapas: um Case, em que os candidatos apresentam soluções para desafios reais relacionados à área escolhida, e o Group Challenge, dinâmica colaborativa que avalia competências como trabalho em equipe, adaptabilidade, inovação e engajamento.

Além do IDP Pass, os candidatos também podem ingressar na graduação utilizando a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ou por meio do International Baccalaureate (IB), diploma reconhecido internacionalmente, no caso de estudantes de instituições estrangeiras. No caso de estudantes de segunda graduação e transferência, o IDP oferece um programa de incentivo especial.

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