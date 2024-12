Bradesco encerra nesta segunda-feira (23/12) inscrições para Programa de Jovem Aprendiz

FN Fabio Nakashima*

Picture of the logos of Brazilian bank Bradescothe British multinational HSBC, taken at the financial centre in downtown Rio de Janeiro, on August 3, 2015. Bradesco, one of Brazil's biggest bankingfinancial services companies, announced it is buying HSBC's unit in Brazil for about 5.2 billion US dollars. AFP PHOTO / VANDERLEI ALMEIDA - (crédito: VANDERLEI ALMEIDA)

O Banco Bradesco está com as inscrições abertas para o seu programa de jovem aprendiz, Maior Aprendiz. As vagas estão disponíveis para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Roraima; e as inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira (23/12).

As oportunidades são destinadas para aqueles que concluíram ou estão cursando o ensino médio, com idade entre 18 e 21. É preciso ter disponibilidade para atuar seis horas por dia de trabalho no formato presencial. Para se inscrever, acesso o site Trabelhe Conosco do Bradesco.

O programa oferece uma oportunidade para que jovens tenham sua primeira experiência no mercado de trabalho em uma organização que proporciona possibilidade contínuas de desenvolvimento pessoal e profissional. Os benefícios incluem remuneração compatível com o mercado, vale transporte, vale alimentação ou refeição, seguro de vida, totalpass (acesso a academias), programa de saúde, bem-estar e qualidade de vida e condições especiais em diversos produtos e serviços.