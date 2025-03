Governo de Santa Catarina lança edital de seleção de bolsistas

CB Correio Braziliense

Atividades são vinculadas a Rede Catarinense - (crédito: Eduardo Valente/GOVSC)

O Governo do Estado de Santa Catarina lança edital de seleção de 35 bolsas de pesquisa para profissionais trabalharem nos centros de inovação. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) lançaram o edital 10/2025, destinado para a seleção de bolsistas para a realização de pesquisas que colaborem com o desenvolvimento do Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Rede Catarinense de Centros de Inovação (RCCI).

As vagas estão distribuídas em 15 municípios, nos centros de inovação vinculados à RCCI e na SCTI, e o trabalho visa atender as 10 funções previstas nos Guias de Desenvolvimento de Ecossistemas e Centros de Inovação: Governança do Ecossistema; Informação; Inovação; Talentos; Especialização Inteligente; Capital; Atração de Investimentos; Conexão Internacional; Desenvolvimento Urbano e Comunidade.

O edital está aberto à participação de profissionais que tenham título de mestre há, no mínimo, três anos, ou graduação com, no mínimo, cinco anos de experiência comprovada. As inscrições podem ser realizadas até 14 de abril, exclusivamente, por meio do link. É necessário que o candidato preencha a ficha de inscrição e apresente os documentos solicitados pelo edital. As bolsas no valor de R$ 5,5 mil mensais, terão um prazo de 12 meses com possibilidade de renovação por mais 12 meses.