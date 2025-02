Professores ganham 15% de desconto em hotéis do país

Os Ministérios da Educação (MEC) e do Turismo (MTur), junto a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), estão oferecerendo descontos exclusivos a professores em hotéis. Anunciada nesta segunda-feira (3), a medida faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de valorização e qualificação do magistério da educação básica, além do incentivo à docência no país.

De acordo com os termos do Protocolo de Intenções, professores terão desconto de 15% nas tarifas vendidas por meio de site eletrônico ou central de reservas da rede hoteleira associada à ABIH que aderir à ação. Ao fazer a reserva, o docente deve anexar um comprovante de profissão, como a carteira de identificação funcional ou o cabeçalho do contracheque.

“Cada vez mais, os jovens estão perdendo a vontade de ser professores e esse é um problema que afeta diretamente a qualidade da educação básica no país”, justifica o ministro da Educação, Camilo Santana. “O nosso objetivo com o Mais Professores é justamente atrair bons alunos para a profissão docente, porque precisamos criar uma cultura no Brasil de reconhecer o papel tão fundamental realizado por esses profissionais. A parceria firmada aqui marca apenas o início das ações de valorização dos professores da rede pública.”

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, além de proporcionar mais oportunidades de lazer para os profissionais, a parceria trará grandes ganhos para a sala de aula. “Fazer o professor viajar pelo Brasil não é apenas um reconhecimento e um prêmio pela profissão que exerce, mas também um estímulo à potente máquina de influência que os docentes exercem sobre os alunos. Um professor que conhece a cultura no Maranhão, a religiosidade do Ceará ou a gastronomia do Pará será capaz de criar uma experiência para os alunos com muito mais cultura e riqueza de detalhes”, completou.