IBGE é autorizado a contratar 325 temporários para pesquisas por telefone

*Por Alice Ferreira
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi autorizado a contratar, por tempo determinado, até 325 pessoas por meio de processo seletivo simplificado. A autorização consta da Portaria Conjunta MGI/MPO nº 70, dos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Planejamento e Orçamento (MPO), publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (20). O edital deve ser divulgado em até seis meses, contados da publicação da portaria, ou seja, até abril de 2027.
Os profissionais atuarão em pesquisas por telefone, voltadas a levantamentos estatísticos e geocientíficos do instituto. As 325 vagas se dividem em duas funções: 276 para agente de pesquisa por telefone e 49 para supervisor de pesquisa por telefone.
Para concorrer, será preciso participar do processo seletivo, cujas regras o IBGE ainda vai divulgar no edital. As inscrições não estão abertas. Na seleção de 2023, o cargo de agente exigiu ensino médio completo, e o de supervisor, formação superior; os requisitos desta seleção serão definidos no edital. A remuneração também será definida pelo IBGE, conforme os parâmetros estabelecidos na legislação.
Anote
- O quê: autorização de processo seletivo simplificado para contratação temporária no IBGE;
- Vagas: 325 (276 agentes e 49 supervisores de pesquisa por telefone);
- Prazo para o edital: até seis meses após a publicação da portaria, em 20/10/2026;
- Inscrições: ainda não abertas;
- Requisitos e remuneração: a definir no edital;
- Ato: Portaria Conjunta MGI/MPO nº 70, de 9 de outubro de 2026;
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*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá