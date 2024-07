UnB divulga 2ª chamada Acesso Enem 2º/2024

ME Maria Eduarda Lavocat*

UnB divulga lista de aprovados na 2ª chamada Acesso Enem 2º/2024

A Universidade de Brasília divulgou nesta sexta-feira a lista da segunda chamada dos aprovados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, para o ingresso no segundo semestre letivo de 2024. O resultado está disponível no site do Cebraspe.

Os candidatos aprovados devem realizar o registro acadêmico no site do Cebraspe entre as 9h da próxima segunda-feira (15/7) e às 17h de quarta-feira (17/7), conforme as orientações da Agenda do Calouro, disponível na mesma página. O registro é obrigatório para garantir a vaga do candidato. O resultado definitivo será divulgado em 7 de agosto.

Ao todo foram convocados 1.134 participantes, do total de 2.120 vagas ofertadas pela seleção acesso Enem, para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação presenciais, nos quatro câmpus – Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina. O início das aulas está previsto para 19 de agosto. Mais informações sobre o ingresso na Unb podem ser obtidas no site de boas-vindas da universidade.