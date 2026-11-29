Isabela Berrogain

Estudantes esperaram pela abertura dos portões na UnB na manhã deste domingo (29/11) - (crédito: Matheus Oliveira/CB/D.A Press)

Estudantes acompanhados por familiares se aglomeravam em frente ao Bloco de Salas de Aula Sul (BSAS) no Campus Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília (UnB), antes mesmo da abertura dos portões para a realização da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), na manhã deste domingo (29/11). Os alunos chegaram até às 12h30 para participar da prova — no local, não houve atrasos. A aplicação dura cinco horas e os candidatos podem sair do local, sem o caderno de respostas, a partir das 15h30. O material pode ser levado para casa apenas nos 15 minutos finais do exame.

O engenheiro Otávio Nogueira, 54, veio de Goiânia para acompanhar a filha, Juliana Nogueira, na prova. “Estou super apreensivo, mas sei que ela é uma pessoa muito dedicada e está preparada. Ela gosta de levar as coisas a sério, então estudou bastante. O sentimento é que vai dar certo”, torceu o pai. A jovem está prestando o vestibular para o curso de medicina, o mais concorrido da UnB. “Vou apoiá-la em qualquer carreira que ela quiser seguir”, afirmou.

Em Goiânia, Juliana participou de aulas preparatórias voltadas exclusivamente para o PAS. “Eu quero muito que caiam questões de geopolítica, principalmente relacionadas à questão das terras raras, porque eu passei o ano inteiro lendo o jornal para chegar antenada nas provas”, riu a estudante. “Também estou curiosa para ver o que vão cobrar sobre inteligência artificial”, completou.

Leonora Leão, 17, contou com a companhia da mãe, Elaine Leão, nos minutos antes da avaliação. “Eu acho que vai ser uma prova bem tranquila, em comparação aos outros anos”, apostou. “Acredito que vai cair muita coisa sobre arte, principalmente de Brasília, e sobre césio, porque em 2027 completaram 40 anos do acidente nuclear de Chernobyl, e também tem um pouco a ver com o que aconteceu em Goiânia”, apontou a jovem que deseja cursar relações internacionais.

Elaine garante que Leonora é uma pessoa dedicada desde que nasceu. “É minha última filha prestando o vestibular, então estou muito emocionada e com expectativas altas. Ela já passou em uma outra faculdade, mas eu queria muito que ela fizesse aqui”, confessa a mãe.

O PAS 3 encerra uma maratona de vestibulares, depois de dois dias de Enem, no início do mês, e outras duas datas do vestibular tradicional da UnB, no último final de semana. Na avaliação, os alunos encaram 120 questões sobre conteúdos do terceiro ano do ensino médio e redação. Neste ano, 11.762 candidatos se inscreveram para disputar as 4.930 vagas — 2.813 para o 1º semestre e 2.117 para o 2º semestre de 2027 — ofertadas. O resultado final e a primeira chamada ocorrem em 17 de fevereiro.

