Professora é demitida de escola em SC após foto em apoio a Lula

Uma professora foi demitida, nesta semana, do Colégio Unificado, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, após a postagem de uma foto onde ela e outros funcionários aparecem fazendo o gesto do “L” com as mãos, em apoio ao presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O episódio aconteceu no dia 7 de novembro, e as punições administrativas vieram à tona nesta semana.

No dia da foto, houve uma confraternização promovida pela escola em um dos espaços da instituição. Dez professores se juntaram para a foto fazendo o “L”, que posteriormente foi postada na rede social de um dos professores, sem qualquer identificação do colégio.

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A coordenadora do ensino fundamental e professora de portugues, Maria Eduarda Pereira, foi demitida da instituição. Os outros nove docentes receberam uma advertência disciplinar por escrito e tiveram que assinar um documento de forma individual.

Segundo nota publicada pelo colégio, os ofícios de advertência citam uma regra do regimento interno sobre manifestação política de docentes, onde diz que professores devem se abster de revelar preferências político-partidárias.

Segundo a instituição, as punições foram justificadas “tendo em vista que essa atitude configurou desrespeito ao regulamento, foram tomadas as medidas cabíveis”.

A escola afirma também que a foto gerou reclamações de familiares de alunos, prejudicando a imagem do colégio, e ressaltou que “tal posicionamento não representa a posição do Colégio Unificado”.

No texto a instituição ainda ressaltou, a fim de tranquilizar os pais, que não ocorre em sala de aula apologia a nenhum partido político. “Os professores trabalham os conteúdos pedagógicos de forma isenta, sem viés ideológico”, informou.

A Federação dos Professores do Estado de São Paulo (Fapesp) considera a norma uma “grave manifestação de discrininação política”, incompatível com princípios democráticos dos trabalhadores.

“A liberdade de pensamento e de manifestação política não é uma concessão dos empregadores, tampouco pode ficar condicionada à concordância de dirigentes escolares ou familiares de alunos. A demissão de uma professora imediatamente após o epsodio amplia a gravidade da situação e exige esclarecimentos sobre a possibilidade de que a dispensa tenha sido otivdada por discriminação politica”, informou a Federação

A Fapesp disse também que “nenhum regimento interno pode servir de justificativa para restringir direitos assegurados pela Constituição Federal”, e ressaltou ainda que “nenhuma escola pode ensinar democracia enquanto pune seus professores por exercerem a liberdade de pensamento”.

O Sindicato dos Professores de Blumenau e Região (Sinpabre) também manifestou repúdio à decisão escolar; para a entidade, é inadmissível que professores sejam punidos por essa motivação. “A liberdade de pensamento, de expressão e de manifestação política é uma conquista histórica da classe trabalhadora e um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal”, escreveu.

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