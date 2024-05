Trump ataca Biden, imigrantes e juiz em discurso após condenação

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou novamente nesta sexta-feira (31/5) sobre a condenação em 34 acusações de falsificação de documentos contábeis, onde ele falou sobre outros temas além do julgamento, do qual afirmou que vai recorrer e chamou de "muito injusto". Ele também falou diretamente sobre Joe Biden, imigrantes, sobre o juiz do caso e alegou que os pagamentos foram feitos de modo legal. O júri decidiu pela condenação na tarde de quinta-feira (30) e a sentença será lida em 11 de julho.

O republicano de 77 anos foi declarado culpado de 34 acusações de falsificação de documentos contábeis para esconder um pagamento destinado a silenciar a ex-atriz pornô Stormy Daniels, a fim de evitar um escândalo sexual em sua campanha de 2016.

No discurso após a condenação, na noite de quinta (30), o ex-presidente adotou um tom mais agressivo, chamou o juiz do caso de "corrupto", declarou que a acusação é uma "desgraça" e prometeu: "Isso está longe do fim".

"Isso foi uma desgraça. Uma acusação falha, com um juiz corrupto. A condenação final será feita em 5 de novembro (data das eleições dos Estados Unidos) pelas pessoas e elas sabem o que aconteceu aqui. Nós não fizemos nada errado, eu sou inocente. Eu luto por uma Constituição, eu luto por um país. Todo o país está sendo arrasado agora. Isso (a condenação) foi feito pelo governo Biden, para ofender um oponente. Uma desgraça. Nós vamos lutar até o fim. Isso está longe do fim", disse Trump.

Discurso teve críticas a Biden e ao juiz do caso

Em discurso nesta sexta-feira (31), fez duras críticas ao juiz que comandou o julgamento, afirmando que ele não deixou que eles tivessem testemunhas ou que conversassem. "Era um tirano", disparou ele. De acordo com Trump, ele vão entrar com recurso em várias frentes e ressaltou que todos os pagamentos listados na ação foram feitos de modo legal.

"Foi uma despesa legal, um pagamento para o meu advogado. E eles estão chamando de fraude contábil", declarou Trump. "O dinheiro que foi pago, foi pago de forma legal, foi apenas um acordo de confidencialidade", disse.

No discurso houve ainda ataques à imigrantes onde, sem apresentar dados, Trump afirmou que existe um "recorde de terroristas" entrando nos Estados Unidos e que a Venezuela envia criminosos aos EUA. "Os imigrantes estão tomando nossos hotéis de luxo, enquanto nossos veteranos de guerra estão morando nas ruas, como cachorros", afirmou.

Nesta fala, o ex-presidente também teceu criticas ao presidente Joe Biden — com quem Trump deve reencenar a corrida eleitoral de 2020, no final de 2024 —, afirmando que o presidente quer as fronteiras abertas.

"Quem vai querer fronteiras abertas, com pessoas de línguas que nunca ouvimos falar. Não é espanhol, francês ou russo. Temos pessoas entrando que não são pessoas muita boas não. Temos um recorde de terroristas entrando em nosso país. Eles estão construindo um exército dentro de nosso país", disparou.

Biden considera 'perigoso' que Trump alegue que seu veredito foi fraudado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou nesta sexta-feira (31/5) Donald Trump por questionar o sistema de justiça americano e dizer que seu julgamento foi fraudado, depois de ser declarado culpado em um histórico veredito emitido por um júri de Nova York.

“É perigoso, é irresponsável, alguém dizer que o julgamento foi fraudado só porque o veredito não lhe agrada”, disse Biden na Casa Branca, em seus primeiros comentários sobre o assunto. "O sistema de justiça deve ser respeitado. Não devemos permitir que ninguém o derrube", continuou Biden, acrescentando que o julgamento contra Trump mostra que "ninguém está acima da lei", frisou.

1º presidente condenado nos EUA

Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado por um crime. E estabeleceria outro recorde se vencer as eleições de 5 de novembro e substituir Biden na Casa Branca.

O júri o considerou culpado de falsificar registros contábeis para encobrir um pagamento de US$ 130 mil (R$ 675 mil, na cotação atual) e impedir que a ex-atriz Daniels tornasse público um suposto encontro sexual em 2006 – que ele nega – que poderia ter prejudicado sua campanha presidencial em 2016.

Os promotores expuseram com sucesso que o encobrimento ilegal do pagamento fazia parte de um crime mais amplo para impedir que os eleitores soubessem do comportamento de Trump pouco antes de ele ganhar eleição contra Hillary Clinton.

O republicano, que foi libertado sem fiança após a audiência, pode ser condenado a quatro anos de prisão por cada acusação, mas é mais provável que receba liberdade condicional por não ter antecedentes criminais. Mesmo assim, não está impedido de continuar a sua campanha eleitoral, inclusive no caso improvável de ir para a prisão.

*Com informações da Agence France-Presse.