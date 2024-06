Coreia do Norte envia novamente balões de lixo em direção à Coreia do Sul

A Coreia do Norte enviou mais uma leva de balões cheios de lixo para a Coreia do Sul neste sábado, 8, anunciaram os militares sul-coreanos. Esta é a terceira vez, desde 28 de maio, que Pyongyang usa de tal tática como provocação ao país vizinho da Península Coreana, em um contexto de acirramento de tensões.

"A Coreia do Norte lança mais uma vez (supostos) balões transportando resíduos para o Sul", disseram os chefes do Estado-Maior conjunto da Coreia do Sul em um comunicado. O documento desaconselha tocar nos balões e pede para que sua presença seja comunicada às autoridades.

As animosidades entre as duas Coreias se intensificaram nos últimos dias desde que a Coreia do Norte lançou, em dois episódios diferentes, centenas de balões carregando lixo e esterco em direção à Coreia do Sul. Pyongyang descreveu a ação como "presentes sinceros", em resposta a panfletos lançados por ativistas sul-coreanos com propaganda contrária ao líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A Coreia do Sul, por sua vez, reagiu suspendendo um acordo de tensão assinado em 2018 com a Coreia do Norte para restaurar as atividades militares da linha de frente. A suspensão deve durar até que a confiança mútua seja restabelecida. A interrupção do trato permitirá à Coreia do Sul retomar exercícios militares perto da fronteira com a Coreia do Norte e tomar respostas imediatas às provocações.

Pyongyang anunciou no último domingo, 2, que cessaria os envios, mas na quinta-feira, 6, um grupo de ativistas sul-coreanos enviou dez balões com música K-pop e 200 mil panfletos contra o líder do isolado país comunista. A Coreia do Norte alertou que responderia com uma quantidade cem vezes maior de "resíduos de papel e lixo", se mais panfletos sul-coreanos fossem enviados novamente.

As autoridades da Coreia do Sul condenaram o lançamento de balões norte-coreanos, descrevendo a ação como "irracional" e de "baixa classe" e ameaçaram medidas retaliatórias que, afirmaram, poderiam ser "insuportáveis" para seu vizinho.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul aconselhou o público a tomar cuidado com a queda de objetos e a não tocar em balões encontrados no solo, mas denunciá-los às autoridades policiais ou militares. (Com agências internacionais).