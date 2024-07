Apagão cibernético: Musk compartilha meme e ri da situação

Em postagem na rede social X (antigo Twitter), o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, compartilhou um meme sobre o apagão cibernético que atinge aeroportos, redes de televisão, serviços de saúde em diversos países nesta sexta-feira (19/7).

No meme compartilhado por Musk estava escrito: “Todo o resto está fora do ar, mas este aplicativo ainda funciona”. Na legenda do post, ele publicou um emoji rindo.



Em outra publicação, na mesma rede social, Musk afirmou que esta é "a maior falha de TI de todos os tempos".

Breaking news: An IT outage has hit businesses from airlines to financial services and media groups around the world https://t.co/oAPmWf26nZ pic.twitter.com/qoSjxe7rhm