Mulher é encontrada morta na mesa de trabalho após quatro dias no local

A polícia do estado do Arizona nos Estados Unidos está investigando a morte de uma mulher encontrada sem vida na mesa de trabalho dela. O corpo foi encontrado quatro dias após ela ter dado entrada no local oficialmente.

O Departamento de Polícia de Tempe confirmou ao jornal norte americano Usa Today que a funcionária Denise Prudhomme, de 60 anos, chegou pela última vez no banco Wells Fargo às 7h do dia 16 de agosto. Ela foi encontrada por um colega, na mesa de escritório localizada no terceiro andar do prédio, no dia 20 de agosto, levando a segurança do local a chamar a polícia.

De acordo com colegas de trabalho, a mesa dela ficava longe do corredor principal. Ela foi encontrada após várias pessoas relatarem que estavam sentindo um odor desagradável, mas que consideraram como sendo proveniente de um encanamento defeituoso.

De acordo com a polícia, uma investigação está em andamento, no entanto as autoridades informaram que não foram encontrados sinais de crime e que ainda não há nada de suspeito sobre a morte.