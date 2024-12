Youtuber diz que vai alugar pirâmides para festa do pijama entre amigos

O youtuber americano James Donaldson, mais conhecido como Mr Beast, o maior influenciador do mundo, preparou um evento grandioso para comemorar o sucesso que tem alcançado nas redes sociais. Atualmente, ele tem o maior canal do YouTube, que conta com 337 milhões de inscritos.

Durante a participação no podcast Beyond the Records, Mr Beast revelou que vai alugar as três pirâmides de Gizé, no Egito, para uso exclusivo por 100 horas, com liberdade para desfrutar de todos os espaços dos monumentos. Apesar de soar como um clima de revelações de mistérios e explorações nas estruturas, as intenções do influenciador passam bem longe disso. O plano dele é, na verdade, dar uma festa do pijama com os amigos.

Ele afirmou reconhecer que o plano parece quase absurdo, mas que já passou por uma longa negociação com o governo egípcio, que concedeu a ele o direito de tornar realidade o que talvez seria uma das ideias mais improváveis. “Eu nunca estive dentro delas. Eu quero apenas encontrar segredos e percorrer todas as salas e tumbas e esse tipo de coisa”, disse Beast.

O influenciador e os amigos serão acompanhados por um guia turístico durante o evento, que ficará responsável por compartilhar conhecimentos históricos e gerais sobre as pirâmides, incluindo até mesmo alas que não são abertas para o amplo público. A equipe de Mr Beast pretende levar equipamentos para a identificação de atividades paranormais, como a presença de fantasmas ou espirítos.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca