Estudante morre em academia após barra de 65kg prender o pescoço

Durante o exercício, o jovem escorregou do step e a barra caiu sobre ele - (crédito: Reprodução/Freepik)

Um estudante universitário de 21 anos morreu após sofrer um trauma na cabeça enquanto treinava em uma academia da Universidade de East Anglia, no Reino Unido. O caso ocorreu em outubro do ano passado, mas o inquérito só acabou concluído nesta semana, com detalhes sendo revelados.

Mohammed Farraj usava um aparelho para fazer elevações de panturrilhas em um equipamento de levantamento de peso, chamado Smith Machine. Durante o exercício, o jovem escorregou do step e a barra caiu sobre ele.

Câmeras de segurança do local mostraram o estudante tombando para a frente, fazendo com que ele caísse. O vídeo mostra que ele ficou preso com o pescoço embaixo da barra, que pesava 65kg.

Segundo o inquérito, divulgado nesta quarta-feira (26/3) pela BBC, o episódio trata-se de um acidente e os dispositivos de segurança do equipamento não haviam sido ajustados adequadamente antes de Farraj usar o aparelho. Uma investigação do Health and Safety Executive (HSE) também concluiu que não houve falhas criminais em saúde e segurança.

Robert Waring, detetive da polícia de Norfolk, local onde ocorreu a tragédia, disse que não houve "nenhum envolvimento de terceiros" e reiterou que o equipamento não estava com defeito. Ele explicou que a barra da máquina poderia ser girada para travar e garantir que não caísse.