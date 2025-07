Trump ameaça time da NFL e exige a volta de nome considerado racista

As ameaças foram feitas através da conta do presidente Trump na plataforma Truth Social. Por lá, ele afirmou que impedirá a construção de um novo estádio por parte da equipe, caso não se planeje para reaver o antigo nome - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou adotar medidas contra o clube Washington Commanders, da National Football League (NFL), liga de futebol americano do país, caso o time não volte a se chamar Washington Redskins. O nome anterior, considerado racista por comunidades indígenas americanas, foi abandonado em 2020.

As ameaças foram feitas através da conta de Trump na plataforma Truth Social. O presidente dos EUA afirmou que impedirá a construção de um novo estádio por parte da equipe, caso não se planeje para reaver o antigo nome. Décadas de críticas eram feitas contra a equipe de Washington em decorrência do nome considerado como uma ofensa racial.

A pubicação, feita no último domingo (20/7), foi apenas mais uma fala pública de Trump em tom de insatisfação em relação ao tema. No passado, ele já havia defendido o retorno do nome Redskins.

"Posso impor a eles uma restrição de que, se não mudarem o nome de volta para o original 'Washington Redskins' e se livrarem do ridículo apelido 'Washington Commanders', não farei um acordo para que construam um estádio em Washington", escreveu ele.

O termo "redskins" — "peles vermelhas", em tradução livre — é considerado racista por organizações indígenas. O Congresso Nacional dos Índios Americanos e a Associação de Assuntos Indígenas Americanos são exemplos de grupos que levantaram voz contra o nome.

Desde 1997, o time, chamado agora de Commanders, não joga mais em Washington, e mudou-se para o subúrbio de Landover, situado a menos de 20 quilômetros da capital do país. No entanto, o clube negocia um acordo com o governo do Distrito de Columbia para construir um estádio na capital, com previsão de conclusão em 2030.

Apesar da ameaça, a capacidade de Trump para intervir na questão é limitada. Ainda assim, afirmou, em fevereiro passado, que o país deveria "assumir" Washington, D.C. A fala foi uma referência à influência federal sobre o distrito.

Trump ainda deixou críticas para outro time. Este, no entanto, de beisebol. O Cleveland Guardians, pertencente à Major League Baseball (MLB), se chamava, no passado, Indians. O nome, com o mesmo intuito de evitar estereótipos racistas, acabou alterado. O presidente afirmou que a troca é "injusta".

“O dono do time de beisebol de Cleveland, Matt Dolan, que é muito político, perdeu três eleições seguidas por causa dessa mudança de nome ridícula. O que ele não entende é que, se mudasse o nome de volta para Cleveland Indians, talvez até ganhasse uma (eleição)”, afirmou, ainda via Truth Social.