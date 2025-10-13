Microsoft encerra suporte ao Windows 10 nesta terça-feira (14/10)

A partir desta terça-feira (14/10), a Microsoft encerrará oficialmente o suporte ao Windows 10, o sistema operacional mais utilizado da empresa. Com o fim do suporte, o sistema deixará de receber atualizações de segurança, desempenho e correções de falhas. Isso significa que qualquer vulnerabilidade descoberta a partir de agora não será mais reparada, o que pode tornar milhões de computadores mais suscetíveis a ataques cibernéticos, roubo de dados e instalação de softwares maliciosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A decisão marca o fim de um ciclo de dez anos e traz preocupação tanto para usuários comuns quanto para empresas, que terão de lidar com riscos de segurança, novos custos e, em muitos casos, a necessidade de trocar de equipamento.

Leia também: Game Pass dobra de preço em novo ajuste de serviço do Xbox

A própria Microsoft alerta, em seu site oficial, que a ausência de atualizações pode deixar computadores “mais vulneráveis a ameaças cibernéticas, como malware e vírus”, além de comprometer o bom funcionamento de aplicativos e o cumprimento de normas regulatórias.

“Continuar operando com um sistema desatualizado é um risco que pode afetar diretamente a reputação e os dados das empresas”, reforça a nota da companhia.

Leia também: Trump diz que Microsoft deve demitir executiva que trabalhou com Obama

Críticas

A principal crítica dos usuários é a incompatibilidade de hardware exigida pelo Windows 11. De acordo com levantamento da Intel, cerca de 62,2 milhões de dispositivos na América Latina não atendem aos requisitos mínimos do novo sistema, o que poderá forçar a substituição de computadores ainda em bom estado.

Somente no Brasil, as estimativas indicam que 13 milhões de máquinas corporativas seguem operando com o Windows 10, e a transição para o novo sistema pode representar um gasto significativo para empresas.

Leia também: Microsoft atribui interrupção do serviço de nuvem a cortes de cabos

Há ainda rumores de que a empresa de Bill Gates poderá passar a cobrar pelo Windows 11, o que acende um alerta adicional sobre o impacto financeiro da mudança.

Windows 10

Lançado em 2015, o Windows 10 foi o sucessor do Windows 8 e conquistou usuários pela estabilidade e pela interface amigável. Durante uma década, recebeu atualizações constantes, repetindo o mesmo ciclo de suporte oferecido às versões anteriores, como o Windows 7 — que também teve uma longa vida útil e continua sendo lembrado como um dos sistemas mais populares da Microsoft.