Google lança Gemini Enterprise para impulsionar a IA nas empresas

Em um movimento para levar agentes de inteligência artificial ao centro das rotinas corporativas, o Google Cloud anunciou hoje (9/10), o Gemini Enterprise, uma nova plataforma que promete levar a inteligência artificial (IA) para o dia a dia das empresas de maneira simples e integrada. A ferramenta reúne diferentes soluções de IA em um só lugar e permite que as equipes criem seus próprios assistentes virtuais, chamados de “agentes”, para automatizar tarefas, analisar informações e aumentar a produtividade.

O Gemini Enterprise foi anunciado durante o evento Gemini at Work e funciona como um espaço de trabalho inteligente. Por meio de uma janela de chat, o usuário pode fazer perguntas, buscar dados internos, resumir relatórios e pedir análises que a plataforma faz automaticamente. Tudo é integrado aos sistemas que a empresa já usa, como Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce ou SAP.

Isso significa que os funcionários podem conversar com o sistema como fariam com um colega de equipe, mas com acesso a todas as informações relevantes da organização — e com garantia de segurança e privacidade dos dados, segundo o Google.

Um dos grandes diferenciais da plataforma é a possibilidade de criar assistentes de IA personalizados sem precisar saber programar. Com uma interface simples, qualquer equipe, seja de marketing, finanças ou recursos humanos, pode montar um agente que automatize tarefas repetitivas, como gerar relatórios, responder clientes ou organizar planilhas.

Além dos agentes prontos oferecidos pelo próprio Google, as empresas podem escolher entre milhares de assistentes disponíveis no catálogo do “AI Agent Finder”, todos testados em segurança e compatibilidade.

“Uma plataforma completa”, diz CEO do Google Cloud

Durante o lançamento, o CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, afirmou que o objetivo do produto é simplificar o uso da inteligência artificial nas empresas. “Muitas empresas oferecem apenas as peças da tecnologia. Nós criamos uma plataforma completa e otimizada para IA — dos nossos chips e modelos de linguagem até os agentes que transformam os fluxos de trabalho”, disse Kurian.

No Brasil, o Banco BV já está utilizando o Gemini Enterprise. Antes, os gerentes de relacionamento precisavam fazer análises manuais para atender clientes. Agora, a plataforma faz o trabalho automaticamente, permitindo que eles usem o tempo em novas oportunidades de negócio.

Outras empresas internacionais, como Figma, Klarna e Virgin Voyages, também estão entre as primeiras a adotar a tecnologia para automatizar processos e gerar insights de mercado.

Novos recursos do Google Workspace

O Gemini Enterprise vem com novidades que integram a inteligência artificial a outras ferramentas do Google. Entre elas:

Google Vids: transforma apresentações e documentos em vídeos prontos, com roteiro e narração gerados por IA.

Tradução simultânea no Google Meet: permite conversas em tempo real entre pessoas que falam idiomas diferentes, com suporte para português e inglês.

Atendimento ao cliente e análise de dados

Outra frente importante é o atendimento ao cliente. Com o novo Customer Engagement Suite, as empresas podem criar um agente virtual de atendimento uma única vez e usá-lo em todos os canais, telefone, site, e-mail, aplicativo ou chat. O recurso já está em fase de testes e funcionará em mais de 40 idiomas.

O Google também anunciou um Agente de Ciência de Dados, capaz de organizar grandes volumes de informações, identificar padrões e acelerar análises complexas — algo que costuma levar dias ou semanas quando feito manualmente.

Para ajudar as empresas a se adaptarem à nova era da inteligência artificial, o Google lançou o Google Skills, uma plataforma gratuita com mais de 3 mil cursos sobre IA, tecnologia e produtividade. A companhia também criou o programa Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR), com o objetivo de formar 1 milhão de profissionais em criação e uso de agentes de IA.

O que esperar daqui para frente

Nos próximos meses, o Google deve liberar novos recursos da plataforma e expandir a disponibilidade dos agentes em outros idiomas. Empresas interessadas já podem testar o serviço, disponível globalmente em diferentes planos.

Com o Gemini Enterprise, o Google aposta em tornar o uso da inteligência artificial acessível, prático e seguro, transformando tarefas complexas em processos automáticos e ajudando empresas de todos os tamanhos a trabalhar de forma mais inteligente.