InícioMundo
ARGENTINA

Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar facção

Os homens moram em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Elesteriam entrado ilegalmente no território argentino

Os três homens permanecerão detidos sob um rigoroso dispositivo de segurança à disposição da autoridade judiciária - (crédito: Reprodução/Instagram)
Os três homens permanecerão detidos sob um rigoroso dispositivo de segurança à disposição da autoridade judiciária - (crédito: Reprodução/Instagram)

Três brasileiros foram presos na província argentina Misiones na sexta-feira (31/10). Segundo a polícia local, os homens são naturais do Rio de Janeiro e teriam entrado ilegalmente no território da Argentina. As autoridades apuram se eles estão ligados a uma "facção narcocriminal".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Dois dos homens têm antecedentes por tráfico de drogas no Brasil e o terceiro por ferimentos, o que motivou a ativação imediata dos protocolos de cooperação internacional para determinar se há mandados de prisão ou captura internacional contra eles. 

Os homens 25, 23 e 35 anos moram em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. No momento da abordagem policial eles não estavam com documentação migratória válida e nem puderam justificar a presença deles na localidade.



A Polícia de Missões, por meio da equipe de inteligência de fronteira, mantém comunicação direta com as policiais militares e civis do Brasil para verificar se os detidos registram pedidos judiciais ou alertas internacionais.

"Até que seja recebida a informação oficial do país vizinho, os três homens permanecerão detidos sob um rigoroso dispositivo de segurança à disposição da autoridade judiciária", disse a polícia. 

Cabe destacar que, dias após as forças de segurança do Rio de Janeiro deflagrarem a Operação Contenção nos complexos da Penha e do Alemão contra o Comando Vermelho, os governos da Argentina e do Paraguai decidiram reforçar o patrulhamento nas fronteiras com o Brasil. A operação prendeu mais de 100 pessoas e outras 121, entre elas quatro policiais, foram mortos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 01/11/2025 13:25 / atualizado em 01/11/2025 13:33
SIGA
x