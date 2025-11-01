Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar facção

Três brasileiros foram presos na província argentina Misiones na sexta-feira (31/10). Segundo a polícia local, os homens são naturais do Rio de Janeiro e teriam entrado ilegalmente no território da Argentina. As autoridades apuram se eles estão ligados a uma "facção narcocriminal".
Dois dos homens têm antecedentes por tráfico de drogas no Brasil e o terceiro por ferimentos, o que motivou a ativação imediata dos protocolos de cooperação internacional para determinar se há mandados de prisão ou captura internacional contra eles.
Os homens 25, 23 e 35 anos moram em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. No momento da abordagem policial eles não estavam com documentação migratória válida e nem puderam justificar a presença deles na localidade.
A Polícia de Missões, por meio da equipe de inteligência de fronteira, mantém comunicação direta com as policiais militares e civis do Brasil para verificar se os detidos registram pedidos judiciais ou alertas internacionais.
"Até que seja recebida a informação oficial do país vizinho, os três homens permanecerão detidos sob um rigoroso dispositivo de segurança à disposição da autoridade judiciária", disse a polícia.
Cabe destacar que, dias após as forças de segurança do Rio de Janeiro deflagrarem a Operação Contenção nos complexos da Penha e do Alemão contra o Comando Vermelho, os governos da Argentina e do Paraguai decidiram reforçar o patrulhamento nas fronteiras com o Brasil. A operação prendeu mais de 100 pessoas e outras 121, entre elas quatro policiais, foram mortos.
