Irã ironiza "Divertida Mente" de Trump em nova propaganda de guerra

Vídeo de "Divertida Mentes" de Trump foi divulgado pela embaixada iraniana em Haia - (crédito: Reprodução/X)

Um vídeo divulgado pelo governo do Irã nesta quinta-feira (12/3) mostra uma animação produzida com inteligência artificial inspirada no filme Divertida Mente, e tem como personagem principal o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A produção, compartilhada no X pela embaixada iraniana em Haia, ironiza declarações do líder norte-americano sobre um ataque que atingiu uma escola na cidade de Minab, no sul do Irã, e ainda cita o escândalo envolvendo o financista Jeffrey Epstein.

O vídeo faz referência a um bombardeio ocorrido no dia 28 de fevereiro, primeiro dia dos ataques, próximo a uma escola feminina primária em Minab, no sul do Irã, no qual causou a morte de cerca de 170 estudantes e professores. O país iraniano acusa os Estados Unidos de responsabilidade pelo ataque.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Vídeo animado do governo iraniano retrata ataques contra EUA e Israel

A animação começa com uma cena que simula uma coletiva de imprensa na Casa Branca. No vídeo, um personagem que representa Donald Trump afirma que os EUA não atacam civis. Em seguida, uma jornalista questiona o suposto bombardeio à escola iraniana. "Por que vocês atacaram a escola de Minab?"

A narrativa faz uma referência direta ao universo do filme infantil Divertida Mente, levando o espectador para dentro da cabeça do personagem que representa o presidente norte-americano. Dentro da mente, figuras caricatas semelhantes a “demônios” aparecem incentivando o líder a enganar a todos. Em uma mesa de controle, surgem comandos como “mentir”, “matar” e “caçoar”, além de uma memória identificada com o nome “Epstein”.

Veja o vídeo:

"Vá, minta, minta", dizem os bonecos do mal. Após os personagens apertarem o botão “mentira”, a cena retorna à coletiva, onde o personagem de Trump passa a negar qualquer envolvimento no ataque. No vídeo, ele afirma que os Estados Unidos não possuem mísseis Tomahawk e diz que o país “ama o povo iraniano”.

Leia também: Irã amplia ataques a infraestrutura de petróleo no Golfo Pérsico

A produção termina com a silhueta do presidente e o slogan "Divertida Mente, o cliente de Epstein", escândalo que envolve o financista Jeffrey Epstein e a suposta lista feita pelo presidente das vítimas da ilha de exploração sexual de menores, além de ligações com figuras influentes, como o ex-príncipe Andrew.

Nos últimos dias, a mídia estatal iraniana também divulgou um outro vídeo de propaganda inspirado no universo de brinquedos Lego, no qual acusa EUA e Israel de serem responsáveis pela morte das estudantes em Minab.

Segundo as autoridades iranianas, o ataque teria sido resultado de uma ação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel. Já o governo norte-americano, por meio do secretário de Defesa Pete Hegseth, informou que o episódio ainda está sendo investigado e reiterou que as forças armadas do país não realizam ataques deliberados contra civis.

Leia também: Novo líder do Irã promete ataques e manter Estreito de Ormuz fechado

Em declarações recentes, Trump também afirmou que o bombardeio poderia ter sido realizado por outros países.