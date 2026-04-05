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Burnout em alta acelera teste de semana de 4 dias de trabalho na Noruega

Com jornadas reais de cerca de 33 horas, país vira laboratório de modelo que reduz carga sem cortar salários. Proposta surge diante de milhões de faltas ligadas ao esgotamento no trabalho

Projeto antecipa o fim de semana e avalia impactos no bem-estar - (crédito: Freepik)
Projeto antecipa o fim de semana e avalia impactos no bem-estar - (crédito: Freepik)

Na Noruega, a ideia de jornada de trabalho nem sempre corresponde ao que está no papel. Embora a legislação determine 40 horas semanais, o dia a dia profissional segue outro ritmo: muitos trabalhadores encerram suas atividades ainda durante a tarde, e a carga efetiva costuma ficar em torno de 33 horas por semana, com saídas frequentes por volta das 16h.

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Esse distanciamento entre regra e prática ajuda a explicar por que o país entrou no radar de iniciativas que buscam redesenhar o modelo tradicional de trabalho. Entre elas, está a proposta da semana profissional de quatro dias, pensada como uma forma de reduzir a carga horária sem comprometer resultados. A modalidade trabalhista caracteriza uma resposta a problemas crescentes, como o absenteísmo e os efeitos do trabalho na saúde mental.

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Números recentes reforçam esse cenário. Segundo dados da organização "4 Day Week Global", a cada trimestre, cerca de 2,2 milhões de dias de trabalho deixam de ser cumpridos, e aproximadamente um quarto dessas ausências está ligado a esgotamento, burnout e outras condições associadas ao ambiente profissional. Ao mesmo tempo, 27% dos trabalhadores afirmam considerar abandonar seus empregos para dar mais espaço à vida pessoal.

Diante desse contexto, a entidade lançou um teste prático na Noruega e na Suécia. O projeto, com duração de seis meses e início no fim de 2025, segue até o próximo verão europeu e propõe uma mudança direta na rotina: antecipar o início do fim de semana para a tarde de quinta-feira, avaliando como isso impacta produtividade e bem-estar.

A experiência adota o modelo 100-80-100, no qual os trabalhadores recebem 100% do salário, cumprem 80% da jornada e mantêm 100% da produtividade. Em um país onde jornadas mais curtas já fazem parte da cultura, a expectativa é de que os resultados sejam positivos. Caso isso se confirme, a semana de quatro dias pode avançar de proposta experimental para uma transformação concreta nas relações de trabalho.

No Brasil, a discussão segue um caminho diferente, mas igualmente intenso. A redução da jornada de trabalho ganhou força com o debate sobre o fim da escala 6x1, impulsionado por mobilizações populares e pela repercussão nas redes sociais. O tema passou a integrar a agenda política nacional, com propostas que defendem a diminuição da carga semanal sem redução salarial e a adoção de modelos mais equilibrados, como o 5x2.

A luta também se organiza coletivamente, com destaque para o Movimento Vida Além do Trabalho, que tem articulado protestos e ampliado a pressão por mudanças. Ao mesmo tempo, a pauta encontra resistência de setores empresariais, que apontam possíveis impactos econômicos. Ainda assim, o debate avança no Congresso e já é tratado como uma possibilidade concreta de transformação nas relações de trabalho no país, aproximando o Brasil de discussões globais sobre produtividade, bem-estar e qualidade de vida.

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Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 05/04/2026 17:28
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