Miss de 22 anos morre após luta contra câncer raro e agressivo

A jovem que fez história ao se tornar a primeira liberiana-americana a conquistar o título de Miss Carolina do Norte em 2024, morreu no último domingo de páscoa (5/4) após uma batalha de oito meses contra um câncer gástrico raro e agressivo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Helen Carrie Everett, de 22 anos, também foi a primeira estudante da North Carolina Central University (NCCU), instituição historicamente negra a alcançar a coroa, um importante marco de representatividade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na época da vitória, ela destacou o significado da conquista ao jornal local CBS17: "Posso ser a primeira, mas não a última. Quero que as jovens de todo o estado e de todo o país saibam que esta oportunidade é para elas", disse Everett. Além do título, a jovem recebeu uma bolsa de estudos por sua performance em canto. Sua graduação estava prevista para ser concluída em 2027.
- Leia mais aqui: Entregador faz boa ação, viraliza e acaba ganhando R$ 222 mil
Diagnóstico de Carrie
Os primeiros sinais do câncer surgiram no verão de 2025, quando Carrie viajava para visitar a família em Seattle. Durante esse período, ela passou a sentir inchaço abdominal intenso e tosse persistente. Inicialmente, procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico de pneumonia.
Com a piora dos sintomas, novos exames foram realizados e identificaram alterações preocupantes, como massas no abdômen. Pouco tempo depois, ao apresentar episódios de tosse com sangue, Carrie foi levada às pressas ao hospital.
Após a realização de uma biópsia, veio o diagnóstico definitivo: carcinoma de células em anel de sinete (CCAS), um tipo raro e altamente agressivo de câncer gástrico, geralmente identificado em estágios avançados.
- Leia mais aqui: Mulher desaparece nas Bahamas durante viagem com marido
Tratamento
Diante do diagnóstico, a família criou uma campanha online no GoFoundMe, para ajudar a custear o tratamento. Na mesma plataforma, os familiares explicam como foi o diagnóstico, além de manter as pessoas atualizadas sobre o estado de sáude da Miss.
Carrie iniciou sessões de quimioterapia e, nos primeiros meses, apresentou sinais positivos, com redução significativa dos tumores. No entanto, com o passar do tempo, o tratamento deixou de surtir efeito. Em atualizações recentes, familiares relataram que a doença havia se tornado resistente às abordagens tradicionais, e planejavam transferi-la para outra clínica em busca de novas alternativas.
- Leia mais aqui: A central de golpes em país asiático que se passava por delegacia brasileira para achacar vítimas
Despedida
A morte de Carrie foi confirmada pela família nas redes sociais e na plataforma da arrecadação. Familiares destacaram a força da Miss durante a luta contra a doença e o impacto que ela teve na vida de todos ao seu redor.
A organização do Miss Carolina do Norte também lamentou a perda, ressaltando o papel da jovem no incentivo a estudantes que são minorias a buscarem crescimento pessoal e profissional. Mesmo com a morte precoce, Carrie Everett deixa um legado de representatividade e inspiração que deve continuar impactando outras gerações.
Até a publicação dessa máteria, a vaquinha virtual contava com 1.105 doadores, e US$ 71 mil arrecadado, cerca de R$ 365 mil. Mesmo após sua morte, é possível ver que as pessoas continuam fazendo as doações. A familia pediu privacidade, em relação ao luto, e explicou que os detalhes do seu memorial serão compartilhados com os entes queridos nos próximos dias.
Ver essa foto no Instagram
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite
Saiba Mais