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LEGADO

Miss de 22 anos morre após luta contra câncer raro e agressivo

A jovem enfrentava um carcinoma de células em anel de sinete, tumor agressivo descoberto em 2025

Aos 22 anos, Carrie Everett, a primeira liberiana-americana a ser coroada Miss Carolina do Norte, faleceu no último domingo de Páscoa. - (crédito: Instagram/Reprodução)
Aos 22 anos, Carrie Everett, a primeira liberiana-americana a ser coroada Miss Carolina do Norte, faleceu no último domingo de Páscoa. - (crédito: Instagram/Reprodução)

A jovem que fez história ao se tornar a primeira liberiana-americana a conquistar o título de Miss Carolina do Norte em 2024, morreu no último domingo de páscoa (5/4) após uma batalha de oito meses contra um câncer gástrico raro e agressivo.

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Helen Carrie Everett, de 22 anos, também foi a primeira estudante da North Carolina Central University (NCCU), instituição historicamente negra a alcançar a coroa, um importante marco de representatividade.

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Na época da vitória, ela destacou o significado da conquista ao jornal local CBS17: "Posso ser a primeira, mas não a última. Quero que as jovens de todo o estado e de todo o país saibam que esta oportunidade é para elas", disse Everett. Além do título, a jovem recebeu uma bolsa de estudos por sua performance em canto. Sua graduação estava prevista para ser concluída em 2027.

Diagnóstico de Carrie 

Os primeiros sinais do câncer surgiram no verão de 2025, quando Carrie viajava para visitar a família em Seattle. Durante esse período, ela passou a sentir inchaço abdominal intenso e tosse persistente. Inicialmente, procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico de pneumonia.

Com a piora dos sintomas, novos exames foram realizados e identificaram alterações preocupantes, como massas no abdômen. Pouco tempo depois, ao apresentar episódios de tosse com sangue, Carrie foi levada às pressas ao hospital.

Após a realização de uma biópsia, veio o diagnóstico definitivo: carcinoma de células em anel de sinete (CCAS), um tipo raro e altamente agressivo de câncer gástrico, geralmente identificado em estágios avançados.

Tratamento 

Diante do diagnóstico, a família criou uma campanha online no GoFoundMe, para ajudar a custear o tratamento. Na mesma plataforma, os familiares explicam como foi o diagnóstico, além de manter as pessoas atualizadas sobre o estado de sáude da Miss. 

Carrie iniciou sessões de quimioterapia e, nos primeiros meses, apresentou sinais positivos, com redução significativa dos tumores. No entanto, com o passar do tempo, o tratamento deixou de surtir efeito. Em atualizações recentes, familiares relataram que a doença havia se tornado resistente às abordagens tradicionais, e planejavam transferi-la para outra clínica em busca de novas alternativas.

Despedida 

A morte de Carrie foi confirmada pela família nas redes sociais e na plataforma da arrecadação. Familiares destacaram a força da Miss durante a luta contra a doença e o impacto que ela teve na vida de todos ao seu redor.

A organização do Miss Carolina do Norte também lamentou a perda, ressaltando o papel da jovem no incentivo a estudantes que são minorias a buscarem crescimento pessoal e profissional. Mesmo com a morte precoce, Carrie Everett deixa um legado de representatividade e inspiração que deve continuar impactando outras gerações.

Até a publicação dessa máteria, a vaquinha virtual contava com 1.105 doadores, e US$ 71 mil arrecadado, cerca de R$ 365 mil. Mesmo após sua morte, é possível ver que as pessoas continuam fazendo as doações. A familia pediu privacidade, em relação ao luto, e explicou que os detalhes do seu memorial serão compartilhados com os entes queridos nos próximos dias.

 
 
 
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*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 07/04/2026 20:03
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