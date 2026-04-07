Corpo de influenciadora é identificado um ano após desaparecimento

Após um ano de mistério, o corpo encontrado em uma ravina nas Ilhas Canárias, arquipélago espanhol no Oceano Atlântico, em 6 de março de 2025 foi finalmente identificado como o de Annabella Lovas. A ex-participante da versão húngara do The Bachelor (2021) foi localizada no Berriel Ravine, uma área remota de trilha na ilha de Gran Canaria.
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Na época do achado, Lovas estava seminua da cintura para baixo e não tinha pertences pessoais ou documentos de identificação. Autópsia e testes de DNA realizados inicialmente não conseguiram confirmar sua identidade, segundo o jornal espanhol El Periódico. A polícia só conseguiu identificá-la mais tarde por registros dentários e pela correspondência de tatuagens nas costas. Até o momento, a causa da morte não foi determinada.
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Um porta-voz policial disse ao portal: “Acreditamos que ela pode ter morrido em outra área, seja por acidente ou suicídio, e que as águas da enchente a arrastaram até El Berriel.” A autópsia descartou sinais de morte violenta, estrangulamento ou agressão sexual.
Segundo o jornal húngaro Blikk, Lovas desapareceu pela primeira vez em novembro de 2024, permanecendo sem contato com a família por duas semanas e apagando suas contas nas redes sociais. Ela foi localizada em segurança em um hotel na ilha, mas dias depois voltou a ser reportada como desaparecida, até que o corpo foi finalmente identificado.
O chefe de polícia Pablo Fernandez Sala descreveu o caso como “difícil e intenso”, relatando ao jornal La Provincia: “Os colegas tentaram chegar à piscina natural para reconstruir seus últimos passos e realizar uma inspeção visível no local, mas foi impossível. Você precisaria ser um escalador profissional, não apenas um trilheiro comum, para chegar ao local. Tudo o que tínhamos inicialmente eram algumas tatuagens estranhas que ela tinha no ombro e nas costas.”
Lovas participou da quarta temporada de A Nagy, a versão húngara do reality norte-americano The Bachelor, competindo pelo coração do canoísta olímpico Dávid Tóth. Depois de enfrentar uma batalha contra o câncer, ela se mudou para Gran Canaria, onde sua saúde mental teria sido afetada.
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