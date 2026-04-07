Corpo de influenciadora é identificado um ano após desaparecimento

Após um ano de mistério, o corpo encontrado em uma ravina nas Ilhas Canárias, arquipélago espanhol no Oceano Atlântico, em 6 de março de 2025 foi finalmente identificado como o de Annabella Lovas. A ex-participante da versão húngara do The Bachelor (2021) foi localizada no Berriel Ravine, uma área remota de trilha na ilha de Gran Canaria.

Na época do achado, Lovas estava seminua da cintura para baixo e não tinha pertences pessoais ou documentos de identificação. Autópsia e testes de DNA realizados inicialmente não conseguiram confirmar sua identidade, segundo o jornal espanhol El Periódico. A polícia só conseguiu identificá-la mais tarde por registros dentários e pela correspondência de tatuagens nas costas. Até o momento, a causa da morte não foi determinada.

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Um porta-voz policial disse ao portal: “Acreditamos que ela pode ter morrido em outra área, seja por acidente ou suicídio, e que as águas da enchente a arrastaram até El Berriel.” A autópsia descartou sinais de morte violenta, estrangulamento ou agressão sexual.

Segundo o jornal húngaro Blikk, Lovas desapareceu pela primeira vez em novembro de 2024, permanecendo sem contato com a família por duas semanas e apagando suas contas nas redes sociais. Ela foi localizada em segurança em um hotel na ilha, mas dias depois voltou a ser reportada como desaparecida, até que o corpo foi finalmente identificado.

O chefe de polícia Pablo Fernandez Sala descreveu o caso como “difícil e intenso”, relatando ao jornal La Provincia: “Os colegas tentaram chegar à piscina natural para reconstruir seus últimos passos e realizar uma inspeção visível no local, mas foi impossível. Você precisaria ser um escalador profissional, não apenas um trilheiro comum, para chegar ao local. Tudo o que tínhamos inicialmente eram algumas tatuagens estranhas que ela tinha no ombro e nas costas.”

Lovas participou da quarta temporada de A Nagy, a versão húngara do reality norte-americano The Bachelor, competindo pelo coração do canoísta olímpico Dávid Tóth. Depois de enfrentar uma batalha contra o câncer, ela se mudou para Gran Canaria, onde sua saúde mental teria sido afetada.