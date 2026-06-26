Sobe para 589 o número de mortes em terremotos na Venezuela

Imagens mostram pessoas feridas logo apÃ³s o terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta-feira (24/6) - (crédito: Manaure Quintero / AFP)

O número de mortes em decorrência dos terremotos na Venezuela subiu para 589 pessoas, segundo balanço atualizado do governo venezuelano, divulgado pela presidente interina Delcy Rodriguez. Além disso, o número de feridos subiu para 2.980.

Equipes de resgate agora lutam para encontrar desaparecidos e retirar pessoas de escombros. Grupos montados por moradores das áreas afetadas buscam por parentes e conhecidos. O país já registra mais de 24 mil desaparecidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vários países, entre eles Estados Unidos e Brasil, anunciaram que enviarão equipes para auxiliar nas buscas. Nesta sexta-feira, a ajuda começou a chegar na Venezuela.

Leia também: Itamaraty confirma morte de dois brasileiros em terremotos na Venezuela

Um avião da Força Aérea Brasileira decola rumo a Caracas nesta sexta e outro no sábado (27/6) com ajuda de bombeiros, medicamentos e com estrutura para montar um hospital de campanha na Venezuela.

Na quinta-feira (25/6), o presidente do parlamento venezuelano, irmão de Delcy, Jorge Rodriguez, disse que havia ainda cerca de 200 pessoas presas em escombros. Ele também afirmou que o governo registrou, até o momento, 250 edifícios que foram totalmente derrubados ou sofreram danos. Esse balanço é provisório.

Na noite de quarta-feira (24/6), dois terremotos em sequência atingiram a região norte do país, onde fica Caracas. Além das mortes, os tremores derrubaram prédios e deixaram um rastro de destruição na capital venezuelana e arredores. Os sismos foram os mais fortes no país em mais de 100 anos.