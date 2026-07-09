EUA reagem à decisão do Brasil de permitir retorno de espião à Rússia

Sergey Cherkasov é apontado pelo FBI e pela Polícia Federal como um suposto agente de inteligência russo que usava identidade brasileira para se disfarçar - (crédito: Reprodução)

O governo do presidente Donald Trump reagiu à decisão do Brasil de permitir que Sergey Vladimirovich Cherkasov, apontado pelos Estados Unidos como espião russo, deixe o país e retorne à Rússia. Em nota enviada à BBC nesta quarta-feira (8/7), um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou que os EUA estão “profundamente preocupados” com a medida e que ela enfraquece o compromisso conjunto de combater interferências estrangeiras.

O governo americano também pediu que o Brasil considere o precedente que será criado pela decisão e trabalhe em conjunto com Washington para responsabilizar pessoas que , segundo os EUA, ameaçam nossa segurança coletiva”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A decisão brasileira foi publicada na segunda-feira (6/7) no Diário Oficial da União. O governo determinou a expulsão de Cherkasov do país e abriu caminho para seu envio à Rússia. Essa medida, porém, só poderá ser cumprida após o fim da pena à qual ele foi condenado no Brasil ou caso haja uma liberação antecipada pelo Judiciário. Ainda não há previsão de quando a decisão será executada.

Sergey Cherkasov está preso desde 2022 em uma penitenciária federal de Brasília . Ele cumpre pena de cinco anos de prisão por falsidade ideológica. Ele é apontado pela Polícia Federal e pelo FBI como um agente de inteligência russo que usava uma identidade falsa brasileira para atuar no exterior. Ele viveu 12 anos como brasileiro.

No entanto, os investigadores não encontraram evidências de que Cherkasov atuou como espião contra o Brasil. Seu alvo seriam os Estados Unidos e países europeus. Ele ainda nega ser um espião a serviço do governo russo.

Desde que Cherkasov foi preso, americanos e russos entraram em uma disputa diplomática pelo seu destino. Ambos os países apresentaram pedidos de extradição ao governo brasileiro, mas com versões opostas sobre a identidade e atuação do acusado.

Entenda a disputa

A disputa envolvendo Cherkasov começou oficialmente em agosto de 2022, quando a Rússia solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) sua extradição. Moscou alegava que ele era procurado no país por tráfico de drogas.

A versão foi contestada pelos Estados Unidos e por autoridades brasileiras, que afirmavam que a acusação poderia ser uma tentativa russa de repatriar um suposto espião.

Em março de 2023 o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma acusação criminal contra Cherkasov afirmando que ele era um agente de serviço de inteligência militar russo, o GRU .

Segundo os EUA, Cherkasov teria usado a identidade falsa de Victor Muller Ferreira para atuar em território americano e se infiltrar em instituições acadêmicas e políticas. Washington afirmou que ele faria parte do grupo conhecido como "ilegais", formado por agentes russos de inteligência enviados ao exterior com identidades falsas.

No mesmo mês, o ministro do STF Luiz Edson Fachin, relator do caso, autorizou a extradição de Cherkasov para a Rússia. Entrega essa, porém, que não poderia ocorrer imediatamente, pois estava condicionada à conclusão das investigações brasileiras sobre a atuação do suposto agente em território nacional.

Em abril do mesmo ano, os EUA também apresentaram um pedido de extradição, acusando Cherkasov de atuar como agente estramgeiro em solo americano. Em julho de 2023, o Ministério da Justiça brasileiro negou o pedido, argumentando que já havia um pedido da Rússia homologado pelo STF.

Apesar disso, a entrega de Cherkasov permaneceu suspensa devido às investigações e pendências judiciais no Brasil, até o fim do ano passado, quando a Justiça Federal e o Ministério Público Federal (MPF) informaram que o acusado já não teria nenhum impedimento.

A decisão, então, dependia da Presidência da República, já que as entregas em casos de extradição precisam ser deliberadas pela chefia do Poder Executivo ou pelo órgão indicado por ela. Neste caso, o processo de Cherkasov está sendo conduzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O espião

Em abril de 2022, Sergey Cherkasov foi detido em Amsterdã, na Holanda, quando tentava entrar no país e foi mandado de volta ao Brasil. Ele se apresentava como o brasileiro Victor Muller Ferreira e havia sido aprovado em um programa de estágio no Tribunal Penal Internacional, em Haia.

As investigações conduzidas por holandeses, brasileiros e americanos apontam que Cherkasov era um agente do GRU, serviço de inteligência das Forças Armadas russa. Devolvido ao Brasil, Cherkasov foi preso, processado e condenado a 15 anos de prisão no Brasil por uso de documento falso.

Com informações da BBC.

Saiba Mais Mundo Bonnie Tyler, cantora de 'Total Eclipse of the Heart', morre aos 75 anos

Bonnie Tyler, cantora de 'Total Eclipse of the Heart', morre aos 75 anos Mundo Caixão de Ali Khamenei chega a Mashhad para o sepultamento

Caixão de Ali Khamenei chega a Mashhad para o sepultamento Mundo Análise: Trump não tem opção melhor do que negociar com o Irã

Análise: Trump não tem opção melhor do que negociar com o Irã Mundo EUA e Irã anunciam novos ataques em disputa pelo Estreito de Ormuz

EUA e Irã anunciam novos ataques em disputa pelo Estreito de Ormuz Mundo Após novos ataques, Trump diz que Irã quer "muito" fechar um acordo

Após novos ataques, Trump diz que Irã quer "muito" fechar um acordo Mundo Equipes encontram destroços de Boeing 737 desaparecido no Paquistão

Equipes encontram destroços de Boeing 737 desaparecido no Paquistão Mundo Juízes negam pedido para recolocar nome de Trump no Kennedy Center

Juízes negam pedido para recolocar nome de Trump no Kennedy Center Mundo Diretora do FMI visitará a Argentina em apoio ao governo Milei

Diretora do FMI visitará a Argentina em apoio ao governo Milei Mundo O funcionário público chinês condenado à morte por aceitar US$ 325 milhões em propina

O funcionário público chinês condenado à morte por aceitar US$ 325 milhões em propina Mundo EUA fazem novos ataques ao Irã após Trump decretar fim da trégua

EUA fazem novos ataques ao Irã após Trump decretar fim da trégua Mundo Tripulação embriagada cancela voo e causa prejuízo de R$ 700 mil

Tripulação embriagada cancela voo e causa prejuízo de R$ 700 mil Mundo Irã reage a ameaças de Donald Trump: "Venha, estamos te esperando"