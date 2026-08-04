Vídeo: drone russo persegue e explode em homem no meio de rua na Ucrânia

Homem ucraniano é perseguido e atingido por drone de ataque russo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Um homem ficou ferido após ser alvo de um ataque de drone em Kherson, no Sul da Ucrânia, nesta terça-feira (4/8). Imagens divulgadas pela Administração Militar Regional da cidade mostram o ucraniano tentando fugir enquanto é perseguido pelo dispositivo aéreo.

Depois de alguns segundos correndo em volta da própria van, usada como uma barraca de venda de verduras, ele não consegue mais desviar e o drone é detonado a poucos metros do homem. Segundo as autoridades, por causa da força do impacto que o lançou contra o veículo, o ucraniano de 52 anos sofreu uma concussão e está recebendo tratamento médico.

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A Polícia Nacional da Ucrânia não identificou o homem, mas disse que ele é residente na região de Mykolaiv, e vendedor ambulante.

"É este tipo de alvo que a Rússia escolhe. Não se trata de uma posição militar, trata-se de um civil trabalhando. Em Kherson, na Ucrânia, um drone russo atacou deliberadamente um vendedor ambulante comum. Esta é uma campanha deliberada de terror contra civis inocentes. O mundo não pode aceitar isso como normal", condenou o Ministério das Relações Exteriores de Kiev em post nas redes sociais.

Em uma publicação no aplicativo de mensagens Telegram, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha acusou a Rússia de cometer um crime de guerra, afirmando que o ataque fazia parte de uma campanha russa deliberada para intimidar civis.

“Esse crime de guerra russo bárbaro em Kherson exige condenação internacional e justiça”, declarou ele. O ministro ressaltou que o operador do drone tinha consciência de que estava mirando um civil , e o classificou como “sádico”.

Troca de ataques

A ofensiva de ataques entre Ucrânia e Rússia durante a noite de segunda-feira (3/8) e a madrugada desta terça-feira (4/8), deixou oito mortos. Do lado russo, cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas em uma ofensiva com drones contra uma zona industrial nas imediações de Moscou, segundo o governador da capital, Andrey Vorobiov.

Um navio cargueiro que navegava pelo Mar Negro, também foi atingindo por um drone e os marinheiros tiveram que ser evacuados ás pressas. De acordo com a autoridade marítima, três pessoas ficaram gravemente feridas.

Já do lado ucraniano, duas crianças de 5 e 10 anos, e uma idosa morreram em uma ofensiva de seis bombas planadoras russas durante a madrugada, segundo o governador de Sumy, Oleg Grigorov. As forças russas também atacaram Kharkiv e 18 vilarejos na região norte nas últimas 24 horas, matando uma pessoas e ferindo outras sete, incluindo uma criança de 8 anos, de acordo com o chefe da administração militar da cidade.

Confira o vídeo do ataque:



