Raúl Castro reaparece em TV estatal após rumores sobre sua saúde

O ex-presidente cubano Raúl Castro, 95, apareceu neste fim de semana na TV de seu país, menos de um mês após ser visto em público em Havana por ocasião do centenário de nascimento de seu falecido irmão Fidel Castro.
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O líder revolucionário apareceu em uma extensa reportagem que a TV estatal exibiu diversas vezes neste fim de semana. Ele participou do 65º aniversário de uma unidade do Ministério do Interior responsável pela segurança pessoal dos líderes cubanos.
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Acompanhado por seu neto e chefe de sua segurança pessoal, Raúl Guillermo, Castro (2006-2018) cumprimentou veteranos da unidade. Ele vestia seu tradicional uniforme verde-oliva e aparentava se sentir bem.
Embora Castro não ocupe nenhum cargo oficial no governo nem no partido, ele mantém um papel importante nas decisões políticas e goza da lealdade das Forças Armadas.
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